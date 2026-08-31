Así quedó la tabla de la regla de menores de la Liga MX tras la jornada 6 del Apertura 2026

La Jornada 6 del Apertura 2026 dejó movimientos importantes en la tabla de la regla de menores de la Liga MX. Así quedó la clasificación y cómo avanzan los clubes en el cumplimiento de los minutos exigidos.

Este fin de semana finalizó una nueva jornada del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX, con partidos más que interesantes y con equipos que siguen demostrando que son candidatos al título. La competencia comienza a tomar ritmo y cada punto puede resultar determinante en la pelea por los primeros lugares.

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El América sigue más líder e invicto que nunca, con cinco victorias y un empate en sus seis partidos disputados. Las Águilas mantienen un rendimiento espectacular y dejan en claro que son uno de los grandes candidatos a quedarse con el título del Apertura 2026.

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Sin embargo, el conjunto azulcrema no debe confiarse porque tiene varios equipos al acecho que pueden superarlo si sufre algún traspié. Toluca y Tijuana tienen 13 puntos cada uno, mientras que Atlas y Chivas suman 11 unidades, por lo que la pelea en la parte alta está más abierta que nunca.

Más allá de la clasificación general, otro de los puntos que genera atención en el campeonato es el cumplimiento de la Regla de Menores. Los clubes deben darle minutos a futbolistas jóvenes que cumplan con los requisitos establecidos por el reglamento, en una medida que busca impulsar la participación de las nuevas generaciones en la máxima categoría.

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Para completar la exigencia del torneo, cada equipo debe alcanzar 1,170 minutos con jugadores que entren dentro de los parámetros de la regla. Por eso, los minutos acumulados jornada a jornada comienzan a ser importantes y aquellos clubes que no alcancen el mínimo establecido podrían recibir una sanción al finalizar el certamen.

Tabla de la Regla de Menores tras la Jornada 6

# Equipo Minutos acumulados Minutos restantes 1 América 1,013 157 2 Tijuana 1,095 75 3 Atlante 865 305 4 Necaxa 803 367 5 Pachuca 662 508 6 Toluca 600 570 7 Pumas UNAM 606 564 8 Atlas 550 620 9 Atlético de San Luis 529 641 10 Cruz Azul 437 733 11 Guadalajara 360 810 12 Tigres 360 810 13 León 306 864 14 Querétaro 293 877 15 Rayados de Monterrey 196 974 16 Puebla 127 1,043 17 Santos Laguna 120 1,050 18 FC Juárez 96 1,074

En sintesis

Club América lidera invicto el Torneo Apertura 2026 tras jugarse seis jornadas.

lidera invicto el Torneo Apertura 2026 tras jugarse seis jornadas. Toluca y Tijuana son los escoltas del campeonato con 13 puntos cada uno.

son los escoltas del campeonato con 13 puntos cada uno. 1,170 minutos de menores deben acumular los clubes para evitar sanciones en la liga.