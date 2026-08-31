Así quedó la tabla de la regla de menores de la Liga MX tras la jornada 6 del Apertura 2026

Este fin de semana finalizó una nueva jornada del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX, con partidos más que interesantes y con equipos que siguen demostrando que son candidatos al título. La competencia comienza a tomar ritmo y cada punto puede resultar determinante en la pelea por los primeros lugares.
El América sigue más líder e invicto que nunca, con cinco victorias y un empate en sus seis partidos disputados. Las Águilas mantienen un rendimiento espectacular y dejan en claro que son uno de los grandes candidatos a quedarse con el título del Apertura 2026.
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Sin embargo, el conjunto azulcrema no debe confiarse porque tiene varios equipos al acecho que pueden superarlo si sufre algún traspié. Toluca y Tijuana tienen 13 puntos cada uno, mientras que Atlas y Chivas suman 11 unidades, por lo que la pelea en la parte alta está más abierta que nunca.
Más allá de la clasificación general, otro de los puntos que genera atención en el campeonato es el cumplimiento de la Regla de Menores. Los clubes deben darle minutos a futbolistas jóvenes que cumplan con los requisitos establecidos por el reglamento, en una medida que busca impulsar la participación de las nuevas generaciones en la máxima categoría.
Para completar la exigencia del torneo, cada equipo debe alcanzar 1,170 minutos con jugadores que entren dentro de los parámetros de la regla. Por eso, los minutos acumulados jornada a jornada comienzan a ser importantes y aquellos clubes que no alcancen el mínimo establecido podrían recibir una sanción al finalizar el certamen.
Tabla de la Regla de Menores tras la Jornada 6
Así quedó la tabla de posiciones y de goleo de la Liga MX tras la victoria del Atlético de San Luis vs Rayados
|#
|Equipo
|Minutos acumulados
|Minutos restantes
|1
|América
|1,013
|157
|2
|Tijuana
|1,095
|75
|3
|Atlante
|865
|305
|4
|Necaxa
|803
|367
|5
|Pachuca
|662
|508
|6
|Toluca
|600
|570
|7
|Pumas UNAM
|606
|564
|8
|Atlas
|550
|620
|9
|Atlético de San Luis
|529
|641
|10
|Cruz Azul
|437
|733
|11
|Guadalajara
|360
|810
|12
|Tigres
|360
|810
|13
|León
|306
|864
|14
|Querétaro
|293
|877
|15
|Rayados de Monterrey
|196
|974
|16
|Puebla
|127
|1,043
|17
|Santos Laguna
|120
|1,050
|18
|FC Juárez
|96
|1,074
En sintesis
- Club América lidera invicto el Torneo Apertura 2026 tras jugarse seis jornadas.
- Toluca y Tijuana son los escoltas del campeonato con 13 puntos cada uno.
- 1,170 minutos de menores deben acumular los clubes para evitar sanciones en la liga.