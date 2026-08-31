Mientras Matías Almeyda gana 5 millones en Rayados, el salario de Guillermo Almada en el América

Matías Almeyda y Guillermo Almada atraviesan un gran momento al frente de Rayados y América. Ambos entrenadores se enfrentarán por un lugar en la final de la Leagues Cup, aunque existe una importante diferencia entre sus salarios.

Dos equipos que pasan por un buen presente en el futbol mexicano durante esta segunda mitad de 2026 son nada más ni nada menos que América y Rayados de Monterrey. Los dos clubes son protagonistas tanto en la Liga MX como en la Leagues Cup y tienen grandes objetivos para lo que resta de la temporada.

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Los regios, si bien vienen de sufrir dos derrotas consecutivas en la Liga MX, mostraron un crecimiento importante desde la llegada de Matías Almeyda, quien asumió antes del comienzo de una nueva temporada. El entrenador argentino logró imprimirle su sello al equipo y actualmente Rayados también se encuentra en las semifinales de la Leagues Cup.

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Las Águilas, por su parte, crecieron muchísimo desde que Guillermo Almada reemplazó a uno de los mejores entrenadores de la historia reciente del club, André Jardine. El estratega uruguayo rápidamente logró darle una nueva identidad al conjunto azulcrema.

Con pocos refuerzos, un plantel corto y apostando fuertemente a las fuerzas básicas, el América consiguió convertirse en líder e invicto de la Liga MX. Además, las Águilas también están entre los cuatro mejores de la Leagues Cup y buscarán cerrar una temporada de gran nivel.

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Este miércoles por la noche, Rayados y América se medirán por un lugar en la gran final de la Leagues Cup, que se definirá el próximo fin de semana. Del otro lado del cuadro estarán Toluca y León, que también lucharán por alcanzar el partido decisivo.

Almeyda vs. Almada: ¿cuánto gana cada entrenador?

En el apartado económico también existe una diferencia importante entre los dos entrenadores. Matías Almeyda es uno de los técnicos mejor pagados de México, con un salario cercano a los 5 millones de dólares por temporada en Rayados de Monterrey.

Por su parte, Guillermo Almada percibe alrededor de 2,5 millones de dólares por temporada al frente del América. Es decir, el entrenador argentino gana aproximadamente el doble que su colega uruguayo.

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