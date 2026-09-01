El equipo mexicano sigue en la búsqueda de un atacante y apunta al delantero argentino antes del cierre del mercado.

Tigres UANL está en la búsqueda de un delantero desde la salida de André-Pierre Gignac y también tras la venta de Ángel Correa al futbol argentino en este mercado de pases. Los Felinos necesitan encontrar una nueva referencia ofensiva para afrontar esta temporada de la Liga MX.

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Sin embargo, la directiva todavía no ha podido concretar la llegada de un nuevo atacante y espera hacerlo antes del cierre del mercado. El objetivo es encontrar cuanto antes a su nuevo goleador y darle a su entrenador una alternativa de jerarquía para el frente de ataque.

Según informó el periodista Germán García Grova, Tigres abrió negociaciones por un futbolista argentino: Luciano Gondou, quien actualmente se encuentra en el CSKA de Moscú de Rusia. El delantero aparece como una de las opciones que analiza la directiva.

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Por el momento, se espera que Tigres realice una oferta formal por Gondou, aunque dicha propuesta todavía no ha llegado. Desde Rusia estarían esperando una cifra superior a los 10 millones de dólares para desprenderse de los servicios del atacante argentino.

Luciano Gondou ya estuvo en el radar de Boca Juniors

Durante este mismo mercado de pases, Gondou estuvo en carpeta para regresar al fútbol argentino, ya que Boca Juniors mostró interés en contratarlo. Sin embargo, el Xeneize terminó bajándose de las negociaciones debido al elevado precio que había establecido el CSKA de Moscú.

Además, en su momento también apareció River Plate como otro de los grandes interesados en el delantero argentino, aunque las negociaciones tampoco llegaron a buen puerto. Ahora, la expectativa está puesta en Tigres, que deberá presentar una oferta y negociar con el conjunto ruso si pretende quedarse con uno de los delanteros que más seducen a su directiva.

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