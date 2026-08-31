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Jornada 7 de la Liga MX: días, horarios y dónde ver los partidos del Apertura 2026

La Jornada 7 del Apertura 2026 ya tiene días y horarios definidos, aunque cuatro encuentros quedaron a la espera de una nueva fecha por la participación de Toluca, León, América y Monterrey en la Leagues Cup.

Todos los detalles de la jornada 7 de la Liga MX.
© Getty ImagesTodos los detalles de la jornada 7 de la Liga MX.

La Jornada 7 del Apertura 2026 ya tiene días y horarios definidos, aunque cuatro encuentros quedaron a la espera de una nueva fecha por la participación de Toluca, León, América y Monterrey en la Leagues Cup.

Este fin de semana terminó la Jornada 6 del Apertura 2026 de la Liga MX y varios equipos dejaron en claro que son candidatos a quedarse con el título. La pelea por los primeros puestos comienza a tomar forma y cada partido será clave para mantenerse en la parte alta de la clasificación.

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Los equipos ya empiezan a prepararse para sus próximos compromisos, aunque habrá algunos que no jugarán en las fechas originalmente establecidas debido a su participación en la Leagues Cup. Los clubes involucrados son Toluca, León, América y Rayados, que buscarán avanzar hasta las últimas instancias del torneo internacional.

Las semifinales de la Leagues Cup se disputarán durante la semana y el próximo domingo se jugarán tanto el partido por el tercer y cuarto puesto como la gran final. Por este motivo, los encuentros de Liga MX de los cuatro equipos quedaron a la espera de una nueva fecha.

Días, horarios y TV de la Jornada 7 de la Liga MX

La séptima fecha del Apertura 2026 comenzará el viernes 4 de septiembre y tendrá partidos hasta el domingo 6. Estos son todos los encuentros programados y las plataformas donde podrán seguirse en vivo.

Viernes 4 de septiembre

Ver también

Así quedó la tabla de la regla de menores de la Liga MX tras la jornada 6 del Apertura 2026

Puebla vs. Toluca
Horario: 19:00 horas
Dónde ver: FOX One, Disney+ Premium y ESPN
Estado: A la espera de nueva fecha

FC Juárez vs. Pachuca
Horario: 21:00 horas
Dónde ver: FOX One

Sábado 5 de septiembre

Querétaro vs. Monterrey
Horario: 17:00 horas
Dónde ver: FOX One
Estado: A la espera de nueva fecha

Atlético de San Luis vs. Chivas
Horario: 17:00 horas
Dónde ver: Disney+ Premium, ViX Premium y ESPN

América vs. Tijuana
Horario: 19:00 horas
Dónde ver: ViX Premium y TUDN
Estado: A la espera de nueva fecha.

Tigres UANL vs. Necaxa
Horario: 19:00 horas
Dónde ver: FOX One

Atlas vs. Atlante
Horario: 21:00 horas
Dónde ver: ViX Premium y TUDN

Domingo 6 de septiembre

Pumas UNAM vs. León
Horario: 12:00 horas
Dónde ver: ViX Premium y TUDN
Estado: A la espera de nueva fecha.

Cruz Azul vs. Santos Laguna
Horario: 20:00 horas
Dónde ver: ViX Premium y TUDN

En sintesis

  • La Jornada 7 del Torneo Apertura 2026 se jugará del 4 al 6 de septiembre.
  • Toluca, Monterrey, América y León pospusieron sus partidos por su participación en la Leagues Cup.
  • Cuatro partidos de la séptima fecha quedaron a la espera de una nueva reprogramación oficial.
Ramiro Canessa
Ramiro Canessa
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