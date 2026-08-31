Jornada 7 de la Liga MX: días, horarios y dónde ver los partidos del Apertura 2026

La Jornada 7 del Apertura 2026 ya tiene días y horarios definidos, aunque cuatro encuentros quedaron a la espera de una nueva fecha por la participación de Toluca, León, América y Monterrey en la Leagues Cup.
Este fin de semana terminó la Jornada 6 del Apertura 2026 de la Liga MX y varios equipos dejaron en claro que son candidatos a quedarse con el título. La pelea por los primeros puestos comienza a tomar forma y cada partido será clave para mantenerse en la parte alta de la clasificación.
Los equipos ya empiezan a prepararse para sus próximos compromisos, aunque habrá algunos que no jugarán en las fechas originalmente establecidas debido a su participación en la Leagues Cup. Los clubes involucrados son Toluca, León, América y Rayados, que buscarán avanzar hasta las últimas instancias del torneo internacional.
Las semifinales de la Leagues Cup se disputarán durante la semana y el próximo domingo se jugarán tanto el partido por el tercer y cuarto puesto como la gran final. Por este motivo, los encuentros de Liga MX de los cuatro equipos quedaron a la espera de una nueva fecha.
Días, horarios y TV de la Jornada 7 de la Liga MX
La séptima fecha del Apertura 2026 comenzará el viernes 4 de septiembre y tendrá partidos hasta el domingo 6. Estos son todos los encuentros programados y las plataformas donde podrán seguirse en vivo.
Viernes 4 de septiembre
Así quedó la tabla de la regla de menores de la Liga MX tras la jornada 6 del Apertura 2026
Puebla vs. Toluca
Horario: 19:00 horas
Dónde ver: FOX One, Disney+ Premium y ESPN
Estado: A la espera de nueva fecha
FC Juárez vs. Pachuca
Horario: 21:00 horas
Dónde ver: FOX One
Sábado 5 de septiembre
Querétaro vs. Monterrey
Horario: 17:00 horas
Dónde ver: FOX One
Estado: A la espera de nueva fecha
Atlético de San Luis vs. Chivas
Horario: 17:00 horas
Dónde ver: Disney+ Premium, ViX Premium y ESPN
América vs. Tijuana
Horario: 19:00 horas
Dónde ver: ViX Premium y TUDN
Estado: A la espera de nueva fecha.
Tigres UANL vs. Necaxa
Horario: 19:00 horas
Dónde ver: FOX One
Atlas vs. Atlante
Horario: 21:00 horas
Dónde ver: ViX Premium y TUDN
Domingo 6 de septiembre
Pumas UNAM vs. León
Horario: 12:00 horas
Dónde ver: ViX Premium y TUDN
Estado: A la espera de nueva fecha.
Cruz Azul vs. Santos Laguna
Horario: 20:00 horas
Dónde ver: ViX Premium y TUDN
En sintesis
- La Jornada 7 del Torneo Apertura 2026 se jugará del 4 al 6 de septiembre.
- Toluca, Monterrey, América y León pospusieron sus partidos por su participación en la Leagues Cup.
- Cuatro partidos de la séptima fecha quedaron a la espera de una nueva reprogramación oficial.