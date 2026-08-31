Jornada 7 de la Liga MX: días, horarios y dónde ver los partidos del Apertura 2026

La Jornada 7 del Apertura 2026 ya tiene días y horarios definidos, aunque cuatro encuentros quedaron a la espera de una nueva fecha por la participación de Toluca, León, América y Monterrey en la Leagues Cup.

La Jornada 7 del Apertura 2026 ya tiene días y horarios definidos, aunque cuatro encuentros quedaron a la espera de una nueva fecha por la participación de Toluca, León, América y Monterrey en la Leagues Cup.

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Este fin de semana terminó la Jornada 6 del Apertura 2026 de la Liga MX y varios equipos dejaron en claro que son candidatos a quedarse con el título. La pelea por los primeros puestos comienza a tomar forma y cada partido será clave para mantenerse en la parte alta de la clasificación.

Los equipos ya empiezan a prepararse para sus próximos compromisos, aunque habrá algunos que no jugarán en las fechas originalmente establecidas debido a su participación en la Leagues Cup. Los clubes involucrados son Toluca, León, América y Rayados, que buscarán avanzar hasta las últimas instancias del torneo internacional.

Las semifinales de la Leagues Cup se disputarán durante la semana y el próximo domingo se jugarán tanto el partido por el tercer y cuarto puesto como la gran final. Por este motivo, los encuentros de Liga MX de los cuatro equipos quedaron a la espera de una nueva fecha.

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Días, horarios y TV de la Jornada 7 de la Liga MX

La séptima fecha del Apertura 2026 comenzará el viernes 4 de septiembre y tendrá partidos hasta el domingo 6. Estos son todos los encuentros programados y las plataformas donde podrán seguirse en vivo.

Viernes 4 de septiembre

Puebla vs. Toluca

Horario: 19:00 horas

Dónde ver: FOX One, Disney+ Premium y ESPN

Estado: A la espera de nueva fecha

FC Juárez vs. Pachuca

Horario: 21:00 horas

Dónde ver: FOX One

Sábado 5 de septiembre

Querétaro vs. Monterrey

Horario: 17:00 horas

Dónde ver: FOX One

Estado: A la espera de nueva fecha

Atlético de San Luis vs. Chivas

Horario: 17:00 horas

Dónde ver: Disney+ Premium, ViX Premium y ESPN

América vs. Tijuana

Horario: 19:00 horas

Dónde ver: ViX Premium y TUDN

Estado: A la espera de nueva fecha.

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Tigres UANL vs. Necaxa

Horario: 19:00 horas

Dónde ver: FOX One

Atlas vs. Atlante

Horario: 21:00 horas

Dónde ver: ViX Premium y TUDN

Domingo 6 de septiembre

Pumas UNAM vs. León

Horario: 12:00 horas

Dónde ver: ViX Premium y TUDN

Estado: A la espera de nueva fecha.

Cruz Azul vs. Santos Laguna

Horario: 20:00 horas

Dónde ver: ViX Premium y TUDN

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