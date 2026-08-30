Así quedó la tabla general y de goleo tras la derrota de Rayados

Así es como termina la Jornada 6 de la Liga MX y acomoda la tabla general y de goleo tras la victoria de Atlético de San Luis.

Este domingo culminó la Jornada 6 del Apertura 2026 en la Liga MX, el conjunto de Rayados recibió en el Estadio BBVA al Atlético de San Luis, equipo que les ganó por un marcador de 3-1. De esta manera, todo se movió en la tabla general y de goleo después de que se disputara este último enfrentamiento de la fecha, dejando una sorpresa en el marcador.

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Apenas era el minuto 5 del partido cuando apareció David Rodríguez para abrir el marcador a favor de los potosinos. Más tarde, al 36, el equipo consiguió el segundo gol por parte de Rafa Llorente y aunque el cuadro de La Pandilla tuvo una anotación, este gol fue anulado. Después marcó Hugo Cuypers en el 73′ y finalizó Óscar Macías al 79′.

Y este resultado, no sólo dejó modificaciones en la tabla general, sino también en la de goleo, porque hay que recordar que por varias fechas el equipo regiomontano tuvo a Lucas Ocampos en ese puesto con cinco anotaciones, pero ahora ya se vio rebasado, por lo que no haber conseguido gol hoy hizo un cambio considerable.

Tabla general tras la derrota de Rayados

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Tabla de goleo luego del Monterrey vs Atlético de San Luis

En síntesis