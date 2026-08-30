El delantero mexicano de 22 años dejará las filas de las Águilas para continuar su carrera en Europa. Se marchará al FC Famalicão a préstamo por un año, con opción de compra no obligatoria.

El América atraviesa un gran presente y vive uno de los momentos más ilusionantes de los últimos tiempos. Las Águilas son líderes de la Liga MX, están en las semifinales de la Leagues Cup y mantienen la posibilidad de pelear por todos los títulos que tienen por delante.

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En un mercado de pases que hasta ahora había sido relativamente tranquilo, el conjunto azulcrema concretó tres incorporaciones, aunque la directiva todavía trabaja para sumar más refuerzos. Del otro lado, tampoco se produjeron demasiadas salidas, pero ahora una de ellas tendrá como protagonista a una de las jóvenes promesas del plantel.

Con la presencia de Henry Martín, la llegada de Miguel Borja y la aparición de Coco Cárdenas, quien comenzó a ganar protagonismo, uno de los futbolistas que perdió mucho terreno en la consideración fue Patricio Salas, canterano de Las Águilas.

El delantero de 22 años quedó relegado en la competencia por un lugar en el ataque y, ante la cantidad de opciones que tiene actualmente el entrenador, su panorama no era alentador. Salas prácticamente no iba a tener minutos importantes durante la temporada y apareció una alternativa que puede cambiar por completo su carrera.

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Patricio Salas se va del América y jugará en el Famalicão

Según informó el periodista César Luis Merlo en Súper Deportivo América y FC Famalicão alcanzaron un acuerdo de palabra para concretar la transferencia del atacante mexicano que tendrá su primera experiencia en el Viejo Continente.

El movimiento se realizará a préstamo por un año, hasta el final de la temporada 2026-2027, con una opción de compra no obligatoria para el conjunto portugués, que analizará si contar con sus servicios más adelante dependiendo de su rendimiento.

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Salas viajará a Europa en los próximos días para realizarse los exámenes médicos correspondientes y, si todo marcha según lo previsto, firmará su nuevo contrato con el equipo de la Primeira Liga de Portugal.

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