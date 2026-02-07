En un choque de candidatos, el Club América hizo valer su grandeza y su historia, se hizo fuerte en casa, y le dio una gran alegría a su afición: derrotó por 1-0 a Monterrey. En el último partido del sábado en el futbol mexicano, el más campeón del país se llevó tres puntos fundamentales para sus aspiraciones en la temporada.

El conjunto azulcrema se impuso por la mínima pero mereció hacerlo por más goles, ya que tuvo numerosas situaciones de peligro. Luis Cárdenas fue clave para que Rayados no encajara más tantos. Alejandro Zendejas convirtió el gol de la ventaja con un remate a colocar que venció al ‘Mochis’, que no pudo evitar la anotación del estadounidense.

Con su victoria ante Rayados, el América escaló a la 8° colocación del certamen, superando a su rival de turno en la tabla. El cuadro de Coapa llegó a las 8 unidades en la competencia, producto de dos triunfos, dos igualdades y solo una derrota. No obstante, todavía quedó a 7 puntos de distancia de la cima del Clausura 2026.

Zendejas convirtió el 1-0 de América vs. Rayados [Foto: Getty]

¿Quién es el líder de la tabla de posiciones del Clausura 2026?

Al finalizar la jornada 5 de la fase regular, Chivas es el único puntero del campeonato hasta el momento. El Guadalajara alcanzó los 15 puntos en el torneo, producto de cinco victorias en cinco presentaciones. Puntaje ideal para el ‘Rebaño Sagrado’, que le sacó ¡cinco! unidades de ventaja a su escolta. Así, se aseguró una fecha más como líder.

La tabla de posiciones del Clausura 2026 tras el triunfo de América ante Rayados:

¿Cuándo comienza la jornada 6 del Clausura 2026 de la Liga MX?

Con los partidos de este sábado, acabó la quinta jornada de la fase regular. La sexta fecha del campeonato dará comienzo el próximo viernes 13 de febrero, con apenas dos partidos. Primero, Puebla recibirá a Pumas en el Estadio Cuauhtémoc. Luego, Toluca recibirá a Xolos en el Nemesio Diez. Después, habrá cinco juegos el sábado y dos el domingo.

