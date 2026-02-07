Es tendencia:
logotipo del encabezado
Liga MX

Clausura 2026: así quedó la tabla de posiciones de la Liga MX tras el triunfo de América ante Rayados

Entérate aquí cómo están las principales ubicaciones del torneo al finalizar esta quinta jornada de la fase regular.

Por Martín Zajic

Sigue a Bolavip en Google!
Alejandro Zendejas le dio la victoria a las 'Águilas'.
Alejandro Zendejas le dio la victoria a las 'Águilas'.

En un choque de candidatos, el Club América hizo valer su grandeza y su historia, se hizo fuerte en casa, y le dio una gran alegría a su afición: derrotó por 1-0 a Monterrey. En el último partido del sábado en el futbol mexicano, el más campeón del país se llevó tres puntos fundamentales para sus aspiraciones en la temporada.

Publicidad

El conjunto azulcrema se impuso por la mínima pero mereció hacerlo por más goles, ya que tuvo numerosas situaciones de peligro. Luis Cárdenas fue clave para que Rayados no encajara más tantos. Alejandro Zendejas convirtió el gol de la ventaja con un remate a colocar que venció al ‘Mochis’, que no pudo evitar la anotación del estadounidense.

Con su victoria ante Rayados, el América escaló a la 8° colocación del certamen, superando a su rival de turno en la tabla. El cuadro de Coapa llegó a las 8 unidades en la competencia, producto de dos triunfos, dos igualdades y solo una derrota. No obstante, todavía quedó a 7 puntos de distancia de la cima del Clausura 2026.

Zendejas convirtió el 1-0 de América vs. Rayados [Foto: Getty]

Zendejas convirtió el 1-0 de América vs. Rayados [Foto: Getty]

Publicidad

¿Quién es el líder de la tabla de posiciones del Clausura 2026?

Al finalizar la jornada 5 de la fase regular, Chivas es el único puntero del campeonato hasta el momento. El Guadalajara alcanzó los 15 puntos en el torneo, producto de cinco victorias en cinco presentaciones. Puntaje ideal para el ‘Rebaño Sagrado’, que le sacó ¡cinco! unidades de ventaja a su escolta. Así, se aseguró una fecha más como líder.

Fin del misterio: André Jardine revela por qué se fue Allan Saint-Maximin del América

ver también

Fin del misterio: André Jardine revela por qué se fue Allan Saint-Maximin del América

La tabla de posiciones del Clausura 2026 tras el triunfo de América ante Rayados:

¿Cuándo comienza la jornada 6 del Clausura 2026 de la Liga MX?

Con los partidos de este sábado, acabó la quinta jornada de la fase regular. La sexta fecha del campeonato dará comienzo el próximo viernes 13 de febrero, con apenas dos partidos. Primero, Puebla recibirá a Pumas en el Estadio Cuauhtémoc. Luego, Toluca recibirá a Xolos en el Nemesio Diez. Después, habrá cinco juegos el sábado y dos el domingo.

Publicidad
Antonio Mohamed, DT de Toluca, liquidó a Cruz Azul y a Santander: “Hicieron tiempo y…”

ver también

Antonio Mohamed, DT de Toluca, liquidó a Cruz Azul y a Santander: “Hicieron tiempo y…”

martín zajic
Martín Zajic
Lee también
El gol de Diego Rocio en su debut con el Club América Sub 19
América

El gol de Diego Rocio en su debut con el Club América Sub 19

América, sin Raphael Veiga ante Rayados: ¿cuándo debuta el brasileño?
Liga MX

América, sin Raphael Veiga ante Rayados: ¿cuándo debuta el brasileño?

Henry Martín será titular en el América después de varios meses
América

Henry Martín será titular en el América después de varios meses

Así quedó el ranking de UFC tras la victoria de Mario Bautista sobre Vinícius Oliveira
MMA

Así quedó el ranking de UFC tras la victoria de Mario Bautista sobre Vinícius Oliveira

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1compliance-2compliance-3
Better Collective Logo