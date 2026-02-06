Es tendencia:
Liga MX

Así quedó la tabla de posiciones de la Liga MX tras el triunfo de Chivas ante Mazatlán

El 'Rebaño' volvió a ganar y le puso picante a la pelea por los primeros puestos. Repasa aquí cómo está la tabla.

Por Martín Zajic

Chivas, el equipo del momento en la Liga MX.
Chivas, el equipo del momento en la Liga MX.

Las Chivas volvieron a levantar la mano y a ratificar lo que vienen haciendo en el proceso Milito. Este viernes, el ‘Rebaño Sagrado’ venció por 2-1 a Mazatlán en el Estadio El Encanto, con goles de Efraín Álvarez y Armando González. El cuadro rojiblanco continúa en la senda de la victoria e invita a sus fanáticos a ilusionarse con algo más grande.

Con su positivo resultado en casa de los ‘Cañoneros’, el Guadalajara suma puntaje perfecto en este inicio del Clausura 2026. El equipo del ‘Gaby’ cosechó cinco triunfos en cinco presentaciones, el único equipo del torneo con semejante comienzo de campaña. Así, alcanzó las 15 unidades y es el único líder de este campeonato de la Liga MX.

Todos los resultados del viernes en la jornada 5 del Clausura 2026:

Estos son los marcadores finales de los partidos disputados este viernes 6 de febrero en el futbol mexicano, en los dos turnos que tuvieron lugar en tarde y noche:

  • Necaxa 4-1 Atlético San Luis (Julián Carranza, Tomás Badaloni, Alexis Peña y Ricardo Monreal / Joao Pedro)
  • Tigres 5-1 Santos Laguna (Joaquim Pereira, Iván López, Ángel Correa, Diego Lainez y Diego Sánchez / Lucas Di Yorio)
  • Mazatlán 1-2 Chivas (Efraín Juárez y Armando González / Edgar Bárcenas)
  • Xolos 0-0 Puebla (sin goles)
Este viernes se convirtieron catorce goles en cuatro encuentros, con un promedio de 3,5 tantos por compromiso. Hubo dos triunfos locales, una victoria visitante y un empate.

Chivas pisó fuerte a domicilio y superó a Mazatlán [Foto: Getty]

La tabla de posiciones del Clausura 2026 tras el triunfo de Chivas:

¿Qué partidos se jugarán este sábado en el Clausura 2026?

Tras los juegos del viernes, este sábado 7 de febrero habrá cinco propuestas para que los fanáticos de la Liga MX sigan, dando cierre a la quinta fecha del certamen:

  • Toluca vs. Cruz Azul: 17.00 horas, desde el Estadio Nemesio Diez.
  • Querétaro vs. León: 17.00 horas, desde el Estadio Corregidora.
  • Atlas vs. Pumas: 19.00 horas, desde el Estadio Jalisco.
  • Pachuca vs. FC Juárez: 19.00 horas, desde el Estadio Hidalgo.
  • América vs. Monterrey: 21.00 horas, desde el Estadio Ciudad de los Deportes.
Martín Zajic
