Este viernes 31 de octubre se dio comienzo a la antepenúltima fecha de la fase regular de este apasionante Torneo Apertura 2025. Con tres propuestas en este primer día futbolero, arrancó la jornada 16 y ya existen definiciones iniciales de cara a lo que será la fase final. A continuación, entérate cómo quedó la tabla de posiciones de esta de esta Liga MX hasta el momento.

Los resultados del viernes en el Apertura 2025 de la Liga MX:

En este primer día de partidos, estos fueron los marcadores finales de los tres compromisos disputados en turno tarde y turno noche en el futbol mexicano:

Necaxa 4-1 Santos Laguna (Bruno Amione e/c, Kevin Rosero, Diber Cambindo y Tomás Badaloni / Haret Ortega)

(Bruno Amione e/c, Kevin Rosero, Diber Cambindo y Tomás Badaloni / Haret Ortega) Atlético San Luis 1-2 FC Juárez (Sebastián Bouquet / Rodrigo Dourado e/c y Oscar Estupiñán)

(Sebastián Bouquet / Rodrigo Dourado e/c y Oscar Estupiñán) Puebla 0-3 Cruz Azul (Mateusz Bogusz, Jeremy Marquez y Omar Campos)

A lo largo de esta jornada, se han producido una victoria local y dos triunfos visitantes, y se han convertido once goles, un promedio de 3,66 tantos por encuentro, aún discreto considerando los últimos ‘viernes botaneros’ del torneo.

¿Quién es el líder del Apertura 2025 de la Liga MX tras este viernes?

Con su trascendental triunfo ante Puebla, Cruz Azul escaló a lo más alto y es el puntero transitorio de la tabla del Torneo Apertura. La ‘Máquina’ alcanzó su décima victoria en el campeonato, superó al Toluca y ahora hará fuerzas por Atlas para que no le permita a los ‘Diablos Rojos’ recuperar el terreno perdido. Sobresaliente campaña del equipo de Nicolás Larcamón hasta el momento.

La felicidad de Kevin Mier por la victoria y liderato celeste [Foto: Getty]

La tabla de posiciones EN VIVO del Apertura 2025 de la Liga MX:

¿Qué partidos se juegan este sábado en el Apertura 2025 de la Liga MX?

Este sábado 1 de noviembre se disputarán tres ¡partidazos! en el futbol mexicano, para quedarse todo el día pegado junto al televisor siguindo la acción:

Atlas vs. Toluca: a partir de las 17.00 horas, en el Estadio Jalisco.

a partir de las 17.00 horas, en el Estadio Jalisco. Monterrey vs. Tigres: a partir de las 19.05 horas, en el Estadio BBVA.

a partir de las 19.05 horas, en el Estadio BBVA. América vs. León: a partir de las 21.05 horas, en el Estadio Ciudad de los Deportes.