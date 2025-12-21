Aunque ya es un hecho que James Rodríguez ya no forma parte del Club León para el Clausura 2026, por contrato, le quedan pocos días como parte de la plantilla esmeralda. Sin embargo, uno de los ideales es poder encontrar a quien será su reemplazo en el próximo torneo, que pese a no tener una estrella de talla mundial, sepa resolver dentro del terreno de juego.

Ante esta situación, el nombre del jugador que ha estado sonando es el de Diego Valdés, en primera instancia el exjugador del Club América no estaba ligado, puesto que su representante mencionó que sólo estaba haciendo una visita por otro tema, pero ante la falta de minutos que tiene el futbolista en Vélez, la opción de volver a la Liga MX está cada vez más cerca.

El chileno fue parte fundamental del tricampeonato de las Águilas y para André Jardine siempre fue un jugador excepcional, hasta que un día se molestó por un cambio y sumado a las lesiones su ausencia fue cada vez más recurrente. De esta manera, viendo las cualidades de Valdés, es una opción muy real para el conjunto esmeralda.

¿El nuevo 10 del Club León?

De acuerdo con la información del periodista Paco Montes, ahora sí ya hay una propuesta del equipo de Ignacio Ambriz por él, por lo que los siguientes días serán clave para poder concretar su llegada. Pese a que tiene contrato en Argentina, esto podría ser una cesión o rescindir para que de esa manera sea el nuevo 10 de la Fiera.

Cabe mencionar que hasta el momento el cuadro de Nacho Ambriz ya ha dado a conocer altas y bajas de la plantilla, por lo que es una etapa de movimientos y se espera que antes de terminar el año, se pueda llegar con una plantilla un tanto completa, para así poder competir de nueva forma por un campeonato de la mano de alguien que ya lo hizo.

