En los últimos días, los trascendidos sobre una posible llegada de Diego Valdés al Club León se han reavivado y vuelto cada vez más fuertes. El chileno, que hizo historia en el América, podría regresar al futbol mexicano para reforzar a ‘La Fiera’, uno de los equipos que mejor se está armando. Sin embargo, del otro lado del continente tuvieron algo que decir.

Luego de las informaciones desde México donde se postuló que su arribo al conjunto esmerlada estaba avanzado, el presidente de Vélez negó cualquier negociación. Fabián Berlanga, mandamás del equipo argentino, fue interrogado sobre el mediocampista y fue contundente sobre la situación del futbolista recientemente fichado por el ‘Fortín’.

“No me llamaron, si no te diría ‘mirá, hay sondeos por Valdés, lo estamos analizando’, pero no hay”, confesó el directivo de Vélez Sarsfield en el programa radial ‘Vélez a Fondo’. La autoridad principal del club de Buenos Aires manifestó que no mantuvo conversaciones con sus pares de León, más allá de los trascendidos. No obstante, dejó la puerta abierta.

Diego Valdés, en uno de sus últimos juegos con Vélez [Foto: Prensa VS]

Ante la repregunta de los presentes, Fabián Berlanga sostuvo que pese al breve lapso de tiempo que lleva en Vélez, Diego Valdés no es ‘intransferible’. De hecho, hasta sin querer le puso precio. “Si de repente ponen 2 millones de dólares…”, expresó el mandatario por lo bajo, previo a ser interrumpido por los entrevistadores del programa.

Instantes después, en la misma plática, el dirigente recordó uno de los últimos jugadores de fuerzas básicas de su club que apenas duró medio año en el equipo. “Cuando llega la oferta, atrás viene el jugador. No tiene nada que ver que haya venido hace poco, Santi Castro tenía seis meses jugando en Vélez, ¿y? Vino golpeando la puerta con una oferta de tres millones y se fue en diez. ¿Para qué adelantar y precipitar las cosas?”, sentenció Berlanga, que aseguró que se pondrá firme con un valor en caso de recibir una propuesta formal.

Diego Valdés tiene contrato vigente hasta fines del 2027 con Vélez, firmados hace apenas algunos meses. Por ello, si el Club León se decide a avanzar por su fichaje, tendrá que convencer al ‘Fortín’ con una oferta suculenta para comprar su pase. Ni por cesión ni en condición de libre podrá dejar la Liga Argentina, puesto que el club hizo un esfuerzo económico grande para llevarlo.

César Luis Merlo da la otra cara sobre Diego Valdés y León:

Casi a la misma hora que Fabián Berlanga narraba su versión de la posibilidad, el reconocido periodista César Luis Merlo habló sobre el tema en ‘Vamos Show’. Allí, el reportero argentino confirmó que Diego Valdés ya conversó por teléfono con Ignacio Ambriz, DT de León. Según el especialista en fichajes, el jugador le dio el visto bueno a ‘La Fiera’ para negociar con Vélez, y Grupo Pachuca buscaría darle un “gusto” a su entrenador, luego de reforzarse con varios jugadores que no precisamente pidió el estratega. ¿De qué lado caerá la moneda?