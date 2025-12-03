Fue justo después de la eliminación del Club León del Apertura 2025 cuando trascendió una noticia sobre el supuesto interés de los esmeraldas por Diego Valdés y es que el agente del futbolista había sido visto en el equipo. Así comenzaron los rumores del supuesto fichaje del chileno con la escuadra de Ignacio Ambriz.

Sin embargo, más tarde el propio agente mencionó que había tenido unos asuntos dentro de la institución que no tenían que ver con ello y se negó el interés. Pero fue este martes cuando el periodista de Fox Sports, Paco Montes, quien desde hace tiempo cubre a León, quien confirmó que sí hay interés y se trabaja en ello.

León ya tiene competencia por Diego Valdés

Fue Territorio Esmeralda quien compartió la información del periodista, puesto que en un inicio se mencionó que no saldría de Vélez por su contrato y lo que buscaba su agente es que le dieran minutos, parece ser que hubo negativa por parte de la escuadra, por lo que ahora sí estaría saliendo a como diera lugar de la institución.

La misma fuente revela que hay interés de Pumas y Colo Colo, pero que quienes más se han movido por este fichaje son los e Nacho Ambriz, es por ello que en los próximos días habrá noticias al respecto de este fichaje que esperan que se concrete. Aunque hay que mencionar que las otras dos opciones serían muy viables para él.

Por un lado sería estar en el futbol de su país aunque sin Mundial no hay intención para que pueda estar en el radar, mientras que en Pumas es una Ciudad que ya conocer y a la que está prácticamente adaptado por su paso en el Club América. Hasta ahora no se habla de una oferta en concreto, por lo que sería el siguiente paso para poder sellarlo.

