Después de seis meses de su último gol, Diego Valdés pudo volver a celebrar una anotación personal. En este caso lo hizo con la playera de Vélez Sarsfield, que es su equipo en la Argentina desde que dejó al América y a la Liga MX en julio de este año.

No obstante, Diego Valdés tuvo que sobrepasar varios momentos complicados antes de este primer gol convertido en la Argentina. El centrocampista chileno llegó lesionado a Vélez producto de una molestia en el sóleo que sufrió en su último partido con el América en mayo, en la final ante Toluca por el Clausura 2025.

A Diego Valdés le costó debutar con Vélez Sarsfield porque, cuando estaba cerca de volver a jugar, el chileno se resintió dos veces de la lesión. Luego de más de dos meses de rehabilitación y de entrenamientos, el ‘Mago’ finalmente debutó el pasado 20 de septiembre con el equipo argentino.

El primer gol de Diego Valdés en Argentina

Nueve días después de su primer partido con el ‘Fortín’, el exjugador del América convirtió su primer gol con Vélez en lo que fue la victoria por 3-1 de este lunes frente a Atlético Tucumán por la Jornada 10 del campeonato argentino.

Diego Valdés ingresó en el minuto 78 del partido y, luego de algunas ocasiones en las que estuvo cerca de anotar, finalmente el ‘Mago’ pudo convertir en el minuto 94 con una buena definición. En la celebración se evidencia la bronca contenida del chileno por el momento que atravesó por sus lesiones.

De esta manera, después de sufrir un calvario con sus lesiones, Diego Valdés pudo festejar su primer gol en la Argentina en su tercer partido con Vélez Sarsfield. El chileno espera no tener más molestias físicas y agarrar continuidad en su nuevo equipo.