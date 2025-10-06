La Fase Regular del Apertura 2025 está de a poco llegando a su fin y pronto se conocerán a los clasificados a la Liguilla y Play-In. Sin embargo, otra lucha que también están atentos los equipos es la de los promedios, sobre todo para evitar las multas millonarias que tienen los tres últimos lugares.

Esta tabla, que antes de la suspensión de ascensos y descensos servía justamente para determinar quién bajaba de categoría, perdió sentido. Pero, sin embargo, con la implementación de estas penas, los conjuntos de la Liga MX también deben hacer buenas campañas.

En cuanto a las sumas que deberán pagar los clubes, el equipo que finalice en la posición 16 deberá pagar un total de 33 millones de pesos mexicanos, mientras que el que culmine en la posición 17 deberá abonar 47 millones de pesos. Por último, quien ocupe el último lugar tendrá que pagar 80 millones de pesos.

Posición Equipo Puntos Partidos Cociente 13 Juárez 93 80 1,1625 14 Querétaro 86 80 1,0750 15 Atlas 84 80 1,0500 16 Mazatlán 11 12 0,9167 17 Santos Laguna 65 80 0,8125 18 Puebla 58 80 0,7250

Actualmente el equipo más complicado es Puebla que hoy ocupa el último lugar de la tabla de cocientes al acumular apenas 58 puntos en 80 partidos. Eso sí, tiene mucho margen aún para poder salir de esa última posición ya que falta lo que queda de este torneo y todo el Clausura 2026.

Por encima se sitúa Santos Laguna con 65 unidades en 80 encuentros. Y con 11, quien sería el último en pagar una multa, aparece Mazatlán, pero su situación es especial ya que divide por un solo curso. Los equipos que también deben cuidarse son Atlas con 84 unidades, Querétaro con 86 y Juárez con 93.

¿Cómo se calcular el cociente de los equipos de la Liga MX?

Para obtener el cociente de los equipos se suma la cantidad de puntos obtenidos en el transcurso de las últimas tres temporadas, y luego se dividen entre la cantidad de partidos disputados en ese período. El equipo que finalice en el último lugar de la tabla iniciará la siguiente temporada con un cociente de cero y dividirá por una temporada, tal como le pasó a los Cañoneros en la 2024-25.

