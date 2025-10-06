Es tendencia:
Apertura 2025

Así quedó la tabla de goleo del Apertura 2025 de la Liga MX tras el doblete de Germán Berterame con Rayados

Quedó actualizada la tabla de goleo tras las victoria de Chivas y empate de Rayados en la Primera División de México.

Por Agustín Zabaleta

© Getty ImagesQuedó actualizada la tabla de goleo tras las victoria de Chivas y empate de Rayados en la Primera División de México.

Este domingo finalizó la Jornada 12 del Apertura 2025 de la Liga MX con partidos interesantes y con muchas emociones. Por un lado, Chivas dio vuelta el partido y venció de visitante a Pumas UNAM. Por el otro, Xolos y Rayados disputaron un vibrante encuentro que terminó 2-2.

Con estos partidos y los que se disputaron durante el fin de semana, se movió la tabla de goleo de la competición y de acá hasta que termine el mismo, habrá una lucha importante para ver quién se queda con el premio, aunque queda un largo camino por delante.

La misma tiene nuevo líder, y es que Paulinho de Toluca marcó un gol, acumula 9 anotaciones y ahora mira a todos desde arriba en solitario. El equipo ha hecho hasta 35 goles pero el centrodelantero portugués siempre aparece para ayudar a sus compañeros.

Dos jugadores lo siguen de cerca: Con 8 gritos están João Pedro Galvão de Atlético San Luis, la gran sorpresa de esta parte de la lisa, y Germán Berterame de los Albiazules. Por detrás de ellos dos hay cinco jugadores con 6 anotaciones.

Tabla de goleo del Apertura 2025

  • Paulinho (Toluca) — 9 goles
  • Joao Pedro Galvao (Atlético San Luis) — 8 goles
  • Germán Berterame (Rayados) — 8 goles
  • Sergio Canales (Rayados) — 6 goles
  • Ángel Sepúlveda (Cruz Azul) — 6 goles
  • Frank Boya (Xolos) — 6 goles
  • Oscar Estupiñán (Juárez) — 6 goles
  • Armando González (Chivas) — 6 goles
