Antonio Mohamed reveló cuál es el objetivo de Toluca en el Apertura 2025 tras vencer a León

Por la Jornada 12 del Apertura 2025 de la Liga MX, Toluca derrotó por 4-2 al Club León en condición de visitante en el Nou Camp de la ciudad de León. Un enorme resultado que lo deja como único líder de la tabla general del torneo al menos hasta que juegue Rayados su partido.

Tras el partido, el director técnico de los Diablos Rojos, Antonio Mohamed, habló en conferencia de prensa con los medios de comunicación y reflexionó sobre los objetivos del equipo luego de consagrarse campeón de los últimos torneo que disputó.

Así lo manifestó el estratega argentino: “Tenemos como objetivo, nuevamente, mantener o refrendar el título. Así que es un objetivo del semestre que tenemos. El otro objetivo es terminar otra vez en superlíder. Vamos partido a partido y objetivo a objetivo. Así que nosotros no le quitamos a la etiqueta que nos pongan“.

Además, añadió: “Sabemos que nos preparamos para lo máximo. Entonces, esa es la exigencia que tenemos interna. Es la exigencia que tiene la directiva, el cuerpo técnico y los jugadores. Así que seguiremos por este camino del trabajo del respeto a los rivales pero siempre sin un equipo agresivo y pensando en lo máximo“.

También aprovechó para hablar de la Fiera y enviar un sentido saludo: “Nacho (Ambriz) acaba de llegar, seguramente va a mejorar este equipo, este equipo tiene grandes jugadores. Un saludo a mi amigo (Eduardo) Berizzo, que no pudo encontrar la vuelta. Nosotros estamos en un gran momento, y a mi entender hoy pudimos haber hecho más goles“.

¿Cuándo vuelve a jugar Toluca por el Apertura 2025 de la Liga MX?

Los Escarlatas buscarán mantener el primer lugar de la tabla luego de la Fecha FIFA. Por la Jornada 13 del torneo nacional se medirán de local ante Querétaro en el Estadio Nemesio Diez el próximo sábado 18 de octubre desde las 21:00 horas (Ciudad de México).

