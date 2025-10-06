Rayados de Monterrey supo recomponerse rápidamente del durísimo golpe de realidad que había sufrido tras caer ante Toluca por 6-2 en condición de visitante. Los regios volvieron a sumar de a tres la jornada anterior luego de vencer por 1-0 a Santos Laguna.

Publicidad

Publicidad

ver también Así quedó la tabla de goleo del Apertura 2025 de la Liga MX tras el doblete de Germán Berterame con Rayados

Sin embargo, este fin de semana tenía una parada difícil ante Xolos de Tijuana por la jornada 12 del Torneo Apertura 2025 y sabía que tenía que jugar concentrado para llevarse los tres puntos si es que querían mantenerse en lo más alto.

Los dirigidos por Domènec Torrent no pudieron imponerse y llevarse los tres puntos. El encuentro terminó en empate 2-2 y los regios quedaron en el tercer lugar de la tabla por detrás de Toluca y América que nuevamente son los principales candidatos.

Uno de los protagonistas del partido de Rayados fue Anthony Martial, quién todavía no ha logrado adaptarse como se esperaba al futbol mexicano y fue tendencia en redes por un gol fallado ante Tijuana que lo pone en el ojo de la tormenta.

Publicidad

Publicidad

ver también Así quedó la tabla de posiciones de la Liga MX tras el empate Rayados de Monterrey y la victoria de Chivas

El osotote de Anthony Martial

El atacante francés que llegó al equipo regio en este mercado de pases, desperdició una chance inmejorable sobre el final del partido que le hubiera dado la victoria a su equipo. Martial cabeceó solo en el área y la mandó afuera, despertando los comentarios en redes sociales.

Tweet placeholder

Rayados no pudo mantener el liderazgo y ahora deberá levantar cabeza en los próximos partidos si quiere seguir en la pelea por el primer puesto del torneo. Sin embargo, sigue siendo uno de los grandes candidatos a pelear por el título esta temporada.

Publicidad