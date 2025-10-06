Es tendencia:
logotipo del encabezado
LIGA MX

El osotote de la jornada: el increíble gol fallado de Anthony Martial en Rayados vs. Tijuana

El futbolista francés falló un gol sobre el final del partido que le hubiera dado la victoria a su equipo en el Torneo Apertura 2025.

Por Ramiro Canessa

La chance clara que desperdició Anthony Martial.
© Getty ImagesLa chance clara que desperdició Anthony Martial.

Rayados de Monterrey supo recomponerse rápidamente del durísimo golpe de realidad que había sufrido tras caer ante Toluca por 6-2 en condición de visitante. Los regios volvieron a sumar de a tres la jornada anterior luego de vencer por 1-0 a Santos Laguna.

Publicidad
Así quedó la tabla de goleo del Apertura 2025 de la Liga MX tras el doblete de Germán Berterame con Rayados

ver también

Así quedó la tabla de goleo del Apertura 2025 de la Liga MX tras el doblete de Germán Berterame con Rayados

Sin embargo, este fin de semana tenía una parada difícil ante Xolos de Tijuana por la jornada 12 del Torneo Apertura 2025 y sabía que tenía que jugar concentrado para llevarse los tres puntos si es que querían mantenerse en lo más alto.

Los dirigidos por Domènec Torrent no pudieron imponerse y llevarse los tres puntos. El encuentro terminó en empate 2-2 y los regios quedaron en el tercer lugar de la tabla por detrás de Toluca y América que nuevamente son los principales candidatos.

Uno de los protagonistas del partido de Rayados fue Anthony Martial, quién todavía no ha logrado adaptarse como se esperaba al futbol mexicano y fue tendencia en redes por un gol fallado ante Tijuana que lo pone en el ojo de la tormenta.

Publicidad
Así quedó la tabla de posiciones de la Liga MX tras el empate Rayados de Monterrey y la victoria de Chivas

ver también

Así quedó la tabla de posiciones de la Liga MX tras el empate Rayados de Monterrey y la victoria de Chivas

El osotote de Anthony Martial

El atacante francés que llegó al equipo regio en este mercado de pases, desperdició una chance inmejorable sobre el final del partido que le hubiera dado la victoria a su equipo. Martial cabeceó solo en el área y la mandó afuera, despertando los comentarios en redes sociales.

Tweet placeholder

Rayados no pudo mantener el liderazgo y ahora deberá levantar cabeza en los próximos partidos si quiere seguir en la pelea por el primer puesto del torneo. Sin embargo, sigue siendo uno de los grandes candidatos a pelear por el título esta temporada.

Publicidad
ramiro canessa
Ramiro Canessa
Lee también
Así quedó la tabla de posiciones de la Liga MX
Liga MX

Así quedó la tabla de posiciones de la Liga MX

Las alineaciones de Xolos y Rayados para el partido de hoy
Liga MX

Las alineaciones de Xolos y Rayados para el partido de hoy

La razón por la que no juega hoy Gilberto Mora
Liga MX

La razón por la que no juega hoy Gilberto Mora

Así quedó la tabla de goleo del Apertura 2025 de la Liga MX tras el doblete de Germán Berterame con Rayados
Liga MX

Así quedó la tabla de goleo del Apertura 2025 de la Liga MX tras el doblete de Germán Berterame con Rayados

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1compliance-2compliance-3
Better Collective Logo