Así quedó la tabla de posiciones de la Liga MX tras el empate Rayados de Monterrey y la victoria de Chivas

Este domingo 5 de octubre se cerró la Jornada 12 del Apertura 2025 de la Liga MX. Con dos partidos sumamente apasionantes, las cosas se pusieron más que interesantes en la parte alta de la tabla de posiciones que busca comenzar a definir los clasificados para la Liguilla y aquellos quedarán relegados al Play-In.

En ese sentido, con una victoria fundamental por 2-1 en condición de visitante, Chivas de Guadalajara se llevó tres puntos de oro ante Pumas UNAM y se consolida en el noveno lugar de la clasificación, manteniendo vivo el sueño de la Liguilla de manera directa. Pedro Vite había puesto en ventaja a los Universitarios, mientras que Armando González y Daniel Aguirre anotaron para el Rebaño.

Un rato más tarde en Tijuana, Xolos recibió a Rayados de Monterrey en encuentro vibrante. El resultado terminó siendo un empate 2-2 con polémicas y situaciones que pudieron haber modificado el curso final del marcador. En este contexto, el único líder continúa siendo Toluca, que ahora suma 28 unidades y mira a todos desde arriba.

De esta manera, la próxima fecha que se disputará en el fin de semana del domingo 19 de octubre recibirá situaciones de todo tipo. Equipos que se hunden en el fondo de la tabla y buscan escapar, la lucha por la punta que está en su momento más caliente y los que quieren comenzar a asegurar su participación en la última parte de la competencia, la más importante.

La tabla de posiciones del Apertura 2025 tras los juegos del domingo: