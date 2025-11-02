Este domingo finalizó la Jornada 16 del Apertura 2025 de la Liga MX con partidos interesantes y con muchas emociones. Por un lado, Pumas UNAM goleó 4-1 de local a Xolos, Querétaro le ganó 1-0 en casa a Mazatlán y Chivas derrotó por el mismo marcador de Pachuca de visitante.
Con estos partidos y los que se disputaron durante el fin de semana, se movió la tabla de goleo de la competición y de acá hasta que termine el mismo, habrá una lucha importante para ver quién se queda con el premio, aunque queda un largo camino por delante.
La misma tiene en este momento tres líderes. Ya estaban instalados Paulinho de Toluca y João Pedro Galvao de Atlético San Luis con 11 anotaciones cada uno. Ahora, se sumó Armando González de Chivas, tras el gol ante los Tuzos en el cierre de la fecha.
Dos jugadores lo siguen de cerca: Con 9 gritos está Germán Berterame de Rayados. Por detrás, el Top 5 lo cierran tres futbolistas: Juan Brunetta de Tigres UANL, Sergio Canales de los Albiazules y Oscar Estupiñán de Juárez con 8 goles.
Tabla de goleo del Apertura 2025
- Paulinho (Toluca) — 11 goles
- João Pedro Galvao (Atlético San Luis) — 11 goles
- Armando González (Chivas) — 11 goles
- Germán Berterame (Rayados) — 9 goles
- Juan Brunetta (Tigres UANL) — 8 goles
- Sergio Canales (Rayados) — 8 goles
- Oscar Estupiñán (Juárez) — 8 goles
En síntesis
- Armando González de Chivas se sumó a los líderes de goleo con 11 anotaciones.
- Paulinho de Toluca y João Pedro Galvao comparten el liderato de goleo con 11 goles.
- Germán Berterame de Rayados sigue a los líderes con 9 gritos en la tabla de goleo.