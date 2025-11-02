Con el duelo entre Pachuca y Chivas concluye la penúltima jornada de la Liga MX, ahora sólo queda una fecha para que termine la fase regular y conocer a los equipos que estarán clasificando a la Liguilla y al Play-In. Hay que recordar que son seis los clubes que pasan de manera directa y los otros cuatro se enfrentan en dos partidos; el 7 con el 8; y el 9 con el 10.
El primero que pase del encuentro entre el 7 y 8, pasa como séptimo. De ahí el que pierde se enfrenta al que gane del 9 y el 10 para ver cuál clasifica en octavo. Aunque todavía falta una fecha, hasta el momento ya estarían definidos algunos equipos que podrían asegurar su clasificación, ya sea de manera directa o a través del Repechaje.
Hasta el momento, Cruz Azul, Toluca, América, Tigres y Monterrey ya se encuentran clasificados de manera directa, ya que a diferencia los demás equipos tienen una diferencia muy grande con los que le siguen. Mientras que clubes como Pumas, Santos, Atlas, Atlético de San Luis y hasta Necaxa están en la pelea por un lugar.
Equipos que estarían en Play-In
- FC Juárez
- Pachuca
- Tijuana
- Pumas
Equipos que estarían en Liguilla
- Cruz Azul
- Toluca
- América
- Tigres
- Rayados
- Chivas
Partidos de Repechaje del Apertura 2025
El primer duelo sería entre FC Juárez vs Pachuca, luego de que los Tuzos perdieran ante Chivas; mientras que el segundo duelo estaría entre Xolos de Tijuana y Pumas para definir al que se enfrentaría al perdedor de la primera llave para sacar al octavo que clasificaría a la Liguilla. Sin embargo, aún queda una última fecha.
En síntesis
- Los clubes Cruz Azul, Toluca, América, Tigres y Monterrey ya están clasificados a Liguilla de forma directa.
- Seis clubes clasifican directo a Liguilla y cuatro van al Play-In en la Liga MX.
- Los equipos FC Juárez, Pachuca, Tijuana y Pumas estarían clasificados al Play-In.