¿Cómo se jugaría el Play-In y la Liguilla del Apertura 2025 si el torneo acabara tras la Jornada 16?

Así es como podría jugarse el Play-In y Liguilla al término de la J16 y a falta de una fecha.

Por Marilyn Rebollo

Con el duelo entre Pachuca y Chivas concluye la penúltima jornada de la Liga MX, ahora sólo queda una fecha para que termine la fase regular y conocer a los equipos que estarán clasificando a la Liguilla y al Play-In. Hay que recordar que son seis los clubes que pasan de manera directa y los otros cuatro se enfrentan en dos partidos; el 7 con el 8; y el 9 con el 10.

El primero que pase del encuentro entre el 7 y 8, pasa como séptimo. De ahí el que pierde se enfrenta al que gane del 9 y el 10 para ver cuál clasifica en octavo. Aunque todavía falta una fecha, hasta el momento ya estarían definidos algunos equipos que podrían asegurar su clasificación, ya sea de manera directa o a través del Repechaje.

Hasta el momento, Cruz Azul, Toluca, América, Tigres y Monterrey ya se encuentran clasificados de manera directa, ya que a diferencia los demás equipos tienen una diferencia muy grande con los que le siguen. Mientras que clubes como Pumas, Santos, Atlas, Atlético de San Luis y hasta Necaxa están en la pelea por un lugar.

Equipos que estarían en Play-In

  • FC Juárez
  • Pachuca
  • Tijuana
  • Pumas
Equipos que estarían en Liguilla

  • Cruz Azul
  • Toluca
  • América
  • Tigres
  • Rayados
  • Chivas

Partidos de Repechaje del Apertura 2025

El primer duelo sería entre FC Juárez vs Pachuca, luego de que los Tuzos perdieran ante Chivas; mientras que el segundo duelo estaría entre Xolos de Tijuana y Pumas para definir al que se enfrentaría al perdedor de la primera llave para sacar al octavo que clasificaría a la Liguilla. Sin embargo, aún queda una última fecha.

En síntesis

  • Los clubes Cruz Azul, Toluca, América, Tigres y Monterrey ya están clasificados a Liguilla de forma directa.
  • Seis clubes clasifican directo a Liguilla y cuatro van al Play-In en la Liga MX.
  • Los equipos FC Juárez, Pachuca, Tijuana y Pumas estarían clasificados al Play-In.
