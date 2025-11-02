Con el duelo entre Pachuca y Chivas concluye la penúltima jornada de la Liga MX, ahora sólo queda una fecha para que termine la fase regular y conocer a los equipos que estarán clasificando a la Liguilla y al Play-In. Hay que recordar que son seis los clubes que pasan de manera directa y los otros cuatro se enfrentan en dos partidos; el 7 con el 8; y el 9 con el 10.

El primero que pase del encuentro entre el 7 y 8, pasa como séptimo. De ahí el que pierde se enfrenta al que gane del 9 y el 10 para ver cuál clasifica en octavo. Aunque todavía falta una fecha, hasta el momento ya estarían definidos algunos equipos que podrían asegurar su clasificación, ya sea de manera directa o a través del Repechaje.

Hasta el momento, Cruz Azul, Toluca, América, Tigres y Monterrey ya se encuentran clasificados de manera directa, ya que a diferencia los demás equipos tienen una diferencia muy grande con los que le siguen. Mientras que clubes como Pumas, Santos, Atlas, Atlético de San Luis y hasta Necaxa están en la pelea por un lugar.

Equipos que estarían en Play-In

FC Juárez

Pachuca

Tijuana

Pumas

Equipos que estarían en Liguilla

Cruz Azul

Toluca

América

Tigres

Rayados

Chivas

Partidos de Repechaje del Apertura 2025

El primer duelo sería entre FC Juárez vs Pachuca, luego de que los Tuzos perdieran ante Chivas; mientras que el segundo duelo estaría entre Xolos de Tijuana y Pumas para definir al que se enfrentaría al perdedor de la primera llave para sacar al octavo que clasificaría a la Liguilla. Sin embargo, aún queda una última fecha.

En síntesis

Los clubes Cruz Azul, Toluca, América, Tigres y Monterrey ya están clasificados a Liguilla de forma directa.

y ya están clasificados a Liguilla de forma directa. Seis clubes clasifican directo a Liguilla y cuatro van al Play-In en la Liga MX.

clasifican directo a Liguilla y van al Play-In en la Liga MX. Los equipos FC Juárez, Pachuca, Tijuana y Pumas estarían clasificados al Play-In.

