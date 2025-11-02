Así quedó la tabla de posiciones de la Liga MX tras las victorias de Pumas UNAM y Chivas

El Apertura 2025 de la Liga MX sigue a paso firme y este domingo 2 de noviembre se cerró la Jornada 16 con tres partidos. En esta ocasión, el liderato del torneo se mantiene igual, pero si hubo movimientos en la zona del Play-In. Pumas UNAM goleó 4-1 de local a Xolos y fue uno de los grandes ganadores de la jornada.

En el resto de la jornada, Querétaro venció 1-0 a Mazatlán en condición de local. Por otro lado, Chivas también salió victorioso en el torneo y derrotó 1-0 de visitante a Pachuca, que le permitió al equipo sumarse a las posiciones de la Liguilla.

Los resultados del domingo en el Torneo Apertura 2025:

Pumas UNAM (Macías-Angulo-López-Duarte) 4-1 Xolos (Castañeda)

Querétaro (Ávila) 1-0 Mazatlán

Pachuca 0-1 Chivas (A.González)

En el balance de partidos, se registraron tres victorias, dos de ellas de local y una de visitante.

¿Cuál es el líder del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX?

Con los resultados finales de la fecha, Toluca se mantiene líder con 33 unidades. Luego, de escolta, aparecen Tigres UANL y Cruz Azul con 32 puntos. El Top 5 lo completan América con 31 unidades y Rayados con 30.

La tabla de posiciones EN VIVO del Torneo Apertura 2025:

¿Qué partidos se jugarán el viernes 7 de noviembre en la Liga MX?

La Jornada 16 ya terminó y el próximo viernes 7 de noviembre iniciará la Jornada 17 con tres compromisos:

Juárez vs. Querétaro: 19:00 horas (CDM), en el Estadio Olímpico Benito Juárez

19:00 horas (CDM), en el Estadio Olímpico Benito Juárez Mazatlán vs. Necaxa: 21:00 horas (CDM), en el Estadio El Encanto

21:00 horas (CDM), en el Estadio El Encanto Xolos vs. Atlas: 21:00 horas (CDM), en el Estadio Caliente

