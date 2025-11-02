Es tendencia:
logotipo del encabezado
Apertura 2025

Así quedó la tabla de posiciones de la Liga MX tras las victorias de Pumas UNAM y Chivas

Terminó una nueva jornada y quedaron listas las posiciones del torneo de Primera División de México tras triunfos de los Universitarios y el Rebaño Sagrado.

Por Agustín Zabaleta

Sigue a Bolavip en Google!
Tras las victorias de Pumas UNAM y Chivas quedó lista la tabla de posiciones del Apertura 2025
© Getty ImagesTras las victorias de Pumas UNAM y Chivas quedó lista la tabla de posiciones del Apertura 2025

El Apertura 2025 de la Liga MX sigue a paso firme y este domingo 2 de noviembre se cerró la Jornada 16 con tres partidos. En esta ocasión, el liderato del torneo se mantiene igual, pero si hubo movimientos en la zona del Play-In. Pumas UNAM goleó 4-1 de local a Xolos y fue uno de los grandes ganadores de la jornada.

Publicidad
¡Lo quieren retener en la Liga MX! Tigres va por el fichaje de James Rodríguez ante su salida del Club León

ver también

¡Lo quieren retener en la Liga MX! Tigres va por el fichaje de James Rodríguez ante su salida del Club León

En el resto de la jornada, Querétaro venció 1-0 a Mazatlán en condición de local. Por otro lado, Chivas también salió victorioso en el torneo y derrotó 1-0 de visitante a Pachuca, que le permitió al equipo sumarse a las posiciones de la Liguilla.

Los resultados del domingo en el Torneo Apertura 2025:

  • Pumas UNAM (Macías-Angulo-López-Duarte) 4-1 Xolos (Castañeda)
  • Querétaro (Ávila) 1-0 Mazatlán
  • Pachuca 0-1 Chivas (A.González)

En el balance de partidos, se registraron tres victorias, dos de ellas de local y una de visitante.

¿Cuál es el líder del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX?

Con los resultados finales de la fecha, Toluca se mantiene líder con 33 unidades. Luego, de escolta, aparecen Tigres UANL y Cruz Azul con 32 puntos. El Top 5 lo completan América con 31 unidades y Rayados con 30.

Publicidad

La tabla de posiciones EN VIVO del Torneo Apertura 2025:

¿Qué partidos se jugarán el viernes 7 de noviembre en la Liga MX?

La Jornada 16 ya terminó y el próximo viernes 7 de noviembre iniciará la Jornada 17 con tres compromisos:

  • Juárez vs. Querétaro: 19:00 horas (CDM), en el Estadio Olímpico Benito Juárez
  • Mazatlán vs. Necaxa: 21:00 horas (CDM), en el Estadio El Encanto
  • Xolos vs. Atlas: 21:00 horas (CDM), en el Estadio Caliente
Publicidad
¿Cómo se jugaría el Play-In y la Liguilla del Apertura 2025 si el torneo acabara tras la Jornada 16?

ver también

¿Cómo se jugaría el Play-In y la Liguilla del Apertura 2025 si el torneo acabara tras la Jornada 16?

En síntesis

  • Chivas derrotó 1-0 a Pachuca de visitante, sumándose a las posiciones de la Liguilla.
  • Pumas UNAM fue un ganador de la jornada tras golear 4-1 a Xolos en su estadio.
  • Toluca se mantiene como líder del Apertura 2025 con 33 unidades tras la Jornada 16.
agustín zabaleta
Agustín Zabaleta
Lee también
Qué pasa si Pumas gana, empata o pierde ante Xolos de Tijuana por el Apertura
Liga MX

Qué pasa si Pumas gana, empata o pierde ante Xolos de Tijuana por el Apertura

Las alineaciones de Pumas vs. Xolos por la Jornada 16 del Apertura 2025
Liga MX

Las alineaciones de Pumas vs. Xolos por la Jornada 16 del Apertura 2025

¿Por qué no juega Gilberto Mora en Pumas UNAM vs. Xolos?
Liga MX

¿Por qué no juega Gilberto Mora en Pumas UNAM vs. Xolos?

La reacción de Luis Díaz tras el palito de Dayro Moreno a Jhon Durán
Futbol Internacional

La reacción de Luis Díaz tras el palito de Dayro Moreno a Jhon Durán

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1compliance-2compliance-3
Better Collective Logo