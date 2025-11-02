Toluca empató 0-0 en su visita a Atlas por la Jornada 16 del Apertura 2025 de la Liga MX y perdió el liderato de la tabla de posiciones por la victoria previa de Cruz Azul de visitante ante Puebla. Además, América ganó e igualó a los Diablos Rojos como escoltas.

Tras el partido, el director técnico Antonio Mohamed habló del partido y se refirió al objetivo del equipo en la Fase Regular: “Queremos salir primero. La obligación con nosotros mismos es seguir en lo más arriba, siendo protagonistas en todas las canchas, con una forma de jugar identificable“.

Sin embargo, el estratega de los Diablos Rojos lanzó un mensaje hacia el resto de los equipos por una cuestión puntual: “Hace 5 fechas nadie hablaba del primer puesto, en México nunca dieron importancia a ser superlíder, ahora resulta que hay una competencia, como nosotros dijimos que queremos ser primeros, ahora es importante“.

También fue consultado por el posible tricampeonato de goleo de Paulinho, el goleador del equipo con 11 anotaciones: “Ni él se preocupa y nosotros menos, juega para el equipo, siempre es un jugador de equipo, nuestro finalizador, hoy tuvo en el palo, 3 sacó el portero, pero está en la cima, en el partido que viene, convirtiendo, puede ser tricampeón de goleo”.

Sobre el compromiso en sí mismo, analizó: “Hicimos todo para ganar, no tuvimos la contundencia que solíamos tener en otros momentos; no pudimos abrir el partido antes. El primer tiempo no tuvimos fluidez, creo que el rival cerró muy bien y el segundo tiempo sí tuvimos las llegadas para poder ganar el partido pero no tuvimos contundencia”.

¿Cuándo vuelve a jugar Toluca por el Apertura 2025?

De cara a la Jornada 17, Toluca estará recibiendo a América en el Estadio Nemesio Diez, en un duelo clave por el liderato de la tabla de posiciones, a la espera del resultado de los Celestes. El duelo será el próximo sábado 8 de noviembre desde las 19:00 horas (Ciudad de México).

