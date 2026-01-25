Es tendencia:
Diego Valdés no volverá a México y está cerca de firmar con su nuevo equipo

El mediocampista con pasado en América finalmente no regresará a la Liga MX y todos los caminos apuntan a que jugará nuevamente en Chile.

Por Ramiro Canessa

El futuro de Diego Valdés podría estar en Chile.
© Getty ImagesEl futuro de Diego Valdés podría estar en Chile.

Diego Valdés tuvo un gran paso por el futbol mexicano, en donde fue una de las piezas clave del Club América que consiguió el tricampeonato hace un tiempo atrás. El mediocampista chileno supo ser determinante en el funcionamiento del equipo y se ganó un lugar importante dentro de la historia reciente del club.

Diego Valdés en América (Getty Images)

Diego Valdés en América (Getty Images)

Sin embargo, en su última temporada con el conjunto mexicano no pudo sumar los minutos que hubiera deseado. Las constantes lesiones le impidieron estar al cien por ciento desde lo físico y eso terminó afectando su continuidad dentro del plantel.

El año pasado, Valdés fue vendido a Vélez Sarsfield de Argentina, equipo en el que logró mostrar destellos de su jerarquía y calidad. A pesar de ello, los problemas físicos volvieron a aparecer y le impidieron tener regularidad, lo que se tradujo en muy pocos minutos en cancha.

En las últimas semanas se habló mucho sobre su futuro y su nombre volvió a sonar con fuerza en el mercado. Incluso, fue vinculado nuevamente con la Liga MX, específicamente con León, club que analizó seriamente la posibilidad de contar con sus servicios.

No obstante, su futuro estaría lejos de México y todo indica que también de Argentina. En las últimas horas apareció un club con un interés concreto que ya avanzó de manera formal para quedarse con el mediocampista chileno de 31 años.

¿Dónde podría jugar Diego Valdés?

Según informó el periodista César Luis Merlo, Colo Colo inició gestiones por Diego Valdés y presentó una propuesta oficial para sumarlo a su plantel. La oferta consiste en un préstamo por un año con opción de compra, y ahora se aguarda la respuesta de Vélez Sarsfield en los próximos días.

En síntesis

  • Colo Colo presentó una oferta formal para fichar al mediocampista chileno Diego Valdés.
  • La propuesta oficial consiste en un préstamo por un año con opción de compra.
  • El futbolista Diego Valdés pertenece actualmente al club argentino Vélez Sarsfield.
