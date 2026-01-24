Como el Club América es la institución más trascendental del futbol mexicano, cada vez que busca a un jugador toda negociación toma un doble impacto. Eso también lleva a que existan versiones cruzadas al respecto, y cuando eso sucede, lo mejor es recurrir a las fuentes más confiables del mercado de fichajes. En ese sentido, el más informado es César Luis Merlo.

El periodista argentino, especialista en movimientos de jugadores, platicó en una emisión con el streamer ‘La Agusneta’, donde reveló detalles del tema del momento. El reconocido reportero comentó las últimas novedades de la operación Raphael Veiga. El América busca cerrar el fichaje del volante brasileño y se supo cómo marchan las conversaciones.

En este sentido, CLM transmitió tranquilidad a la afición de las ‘Águilas’, aunque expresó que el acuerdo no está cerrado como han señalado distintas fuentes. Apuntó que hay pláticas formales y constantes y buena voluntad de ambas partes para llegar a un arreglo en los próximos días, pero todavía nada avanzado. La negociación con Palmeiras se cocina a fuego lento.

En la misma línea, se le pidió al especialista que arroje un porcentaje del estado de la operación, y si bien dio su opinión, mantuvo la cautela. “Está en un… 55%, tranquilos, están mostrando los dientes un poquito, no es fácil sacárselo a Palmeiras, tiene poderío económico”, disparó. Raphael Veiga es ídolo en su equipo, por lo que tampoco es sencillo para los directivos dejarlo ir, más allá de que la intención del jugador es emigrar.

“Pude hablar con fuentes del América y de Palmeiras, y las dos me dicen lo mismo, entonces les tengo que creer porque encima son versiones coincidentes entre sí. Me dicen que están negociando, que todavía no hay una negociación cerrada, pero que hay predisposición del Palmeiras para negociar y del América para cerrar. La fórmula de negociación es un préstamo con obligación de compra, Palmeiras está abierto, el jugador quiere ir al América, pero aún no está cerrado“, se explayó Merlo en el stream, que tuvo una buena audiencia de fanáticos azulcremas.

Habitualmente, una frase común en el futbol es que el futbolista juega donde quiere, ya que casi siempre el deseo del protagonista tiene un peso específico. Generalmente, esa regla suele cumplirse, ya que también las normativas y las formas establecidas favorecen más al jugador que a los clubes. Así, el América tiene sensaciones positivas respecto al fichaje del brasileño que, despacio, se encamina a concretarse.

A diferencia de otros nombres, esta negociación parece que no se le va a caer al América, y que se hará de una incorporación de primer nivel. De llegar, será uno de los mejores movimientos del mercado, pues hace años Raphael Veiga viene siendo de los mejores en su posición en Sudamérica. En cuestión de días, André Jardine podría recibir la noticia que tanto viene esperando.