Pumas se llevó el triunfo por 2-0 en el partido que se disputó en CU contra Rayados por la Jornada 7 del Clausura 2026. Álvaro Angulo convirtió el doblete que le dio la victoria a los Felinos y el club auriazul obtuvo su segunda victoria del torneo.

Pumas atraviesa su mejor momento desde la llegada de Efraín Juárez. Después de lo que fue el encuentro, Domènec Torrent, el entrenador de Monterrey, halagó al técnico de los Felinos y manifestó no entender las críticas hacia su equipo.

Domènec Torrent sobre Pumas y Efraín Juárez

“Felicité al entrenador rival antes del partido. No entiendo las quejas sobre Efraín (Juárez) porque si se analiza el juego, no solo los resultados, su equipo juega un 3-1-6 en ataque, abriendo por la izquierda con el lateral y por la derecha con el extremo”, comenzó diciendo el entrenador español.

“Muchos coinciden conmigo en que presentan un juego atractivo y eficaz. Sabíamos que nos enfrentamos a un equipo en buen estado de forma. Nos hemos enfrentado a un muy buen equipo con ideas claras, y la única alternativa que tenemos es mejorar. Respeto a todos los técnicos, sean jóvenes o no”, agregó Domènec Torrent.

Domènec Torrent y Efraín Juárez saludándose (Imago7)

“Analizo lo que veo más allá del resultado. Desde la llegada de Efraín han sido un equipo reconocible, independientemente de si ganan o pierden. A veces mi consejo es centrarse en el trabajo de campo y no distraerse con la prensa, como me ha pasado a mí”, finalizó el técnico de Rayados acerca de Efraín Juárez y Pumas.

El club auriazul es el equipo más goleador de la Liga MX tras sus 14 anotaciones en 7 partidos. Pumas acumula dos triunfos consecutivos luego de vencer a Puebla y a Rayados y ahora los Felinos viajarán a Tijuana para enfrentar a Xolos el próximo viernes.

En síntesis