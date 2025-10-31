Pumas atraviesa un momento complicado y se juega la vida en las últimas dos jornadas con la intención de clasificar al Play-In del Apertura 2025. Sin embargo, para llegar con posibilidades a la última fecha, los Felinos necesitan ganarle el próximo domingo en CU a Xolos.

Efraín Juárez ha sido muy criticado en las últimas semanas por no poder obtener resultados positivos y la figura del entrenador pende de un hilo, principalmente si el club auriazul no logra meterse en el Play-In. Por esta razón es que empezaron a surgir nombres de posibles reemplazantes del técnico, como por ejemplo el de Martín Varini.

Según lo revelado por David Medrano en Mediotiempo, el actual entrenador de FC Juárez sería la primera opción de Pumas de cara al Clausura 2026 en caso de que los Felinos no clasifiquen al Play-In y que la directiva tome la decisión de despedir a Efraín Juárez.

Martín Varini se encuentra en FC Juárez desde noviembre de 2024 y el entrenador de 34 años ha hecho un buen trabajo con el equipo de la Liga MX. De hecho, los Bravos están 9° en la tabla del Apertura 2025 y por el momento lograrían clasificarse al Play-In con un plantel modesto comparado a otros.

Martín Varini, el actual entrenador de FC Juárez (Getty Images)

Hasta el momento, Martín Varini disputó 36 partidos con FC Juárez, en los que ganó 12, empató 14 y perdió 10. El contrato del técnico uruguayo finaliza en diciembre de 2025 y el entrenador podría conseguir un ascenso en su carrera, como por ejemplo llegar a Pumas. Aunque su nombre también surgió como posibilidad de sustituir a Fernando Gago en Necaxa.

¿Y Martín Anselmi?

El nombre del extécnico de Cruz Azul surgió como posibilidad en CU. Sin embargo, de acuerdo a lo revelado por César Luis Merlo, primero que no habría habido ningún contacto entre la directiva de Pumas y Martín Anselmi y, segundo, el entrenador argentino tendría en mente volver a la Liga MX en caso de que sea llamado por un equipo con verdaderas aspiraciones al título.

En síntesis