Pumas UNAM ya está listo para lo que será el partido fundamental de este sábado frente a Cruz Azul. A los Felinos les queda solo una oportunidad de clasificar al Play-In del Apertura 2025 y es precisamente frente al actual líder del campeonato.

Publicidad

Publicidad

No obstante, días y horas antes del encuentro, salió a la luz la noticia de que el Celtic de Glasgow está considerando entrenadores para la próxima temporada y que uno de los candidatos sería Efraín Juárez. En este sentido, Keylor Navas, uno de los referentes de Pumas, rompió el silencio.

“Hace unas semanas las noticias eran que Efra estaba fuera del equipo, hoy que lo quiere otro equipo. Eso es parte del futbol… Yo creo que cuando en un grupo tanto el cuerpo técnico como jugadores tienen esa confianza, esa comunicación, lo que se diga afuera no nos tiene por qué afectar“, manifestó en un inicio el portero tico en conferencia de prensa.

“No nos tiene que afectar ni lo positivo ni lo negativo. En lo positivo no nos podemos ir tan arriba y en lo negativo tan abajo, hay que tener un equilibrio. Para nosotros como futbolistas que se hable bien del entrenador quiere decir que estamos en buenas manos“, agregó Keylor Navas sobre Efraín Juárez.

Publicidad

Publicidad

Tweet placeholder

Por último, el portero expresó el compromiso de todos con Pumas: “No sé si es verdad, pero que lo quieran otros equipos no nos extraña porque sabemos de su talento y capacidad. A los buenos entrenadores y jugadores siempre surgen rumores. Pero tenemos claro el compromiso que tenemos con la institución“, finalizó Keylor Navas.

El paso de Efraín Juárez por Celtic

ver también La grave acusación de Piero Quispe a la directiva de Pumas UNAM tras su salida de México

Recordemos que el supuesto interés del Celtic de Escocia por Efraín Juárez no sale de la nada. Efraín Juárez jugó dos temporadas en el equipo europeo en 2010-2012; allí, el mexicano disputó 20 partidos y convirtió 2 goles con el conjunto de Glasgow.

Publicidad

Publicidad

En síntesis