Pumas UNAM obtuvo un gran triunfo este domingo al derrotar por 2-0 a Rayados con un doblete de Álvaro Angulo. El equipo de Efraín Juárez escaló a la tercera posición de la Liga MX y es uno de los dos equipos invictos del torneo junto con Toluca.

La afición felina quedó muy contenta por el resultado y el rendimiento del equipo. Después del triunfo, los futbolistas se reunieron para hacer el Goya habitual con la afición y Keylor Navas tuvo un gran gesto con José Caicedo al abrazarlo y señalarlo para que la gente destaque al colombiano.

Recordemos que José Caicedo ha sido uno de los jugadores más discutidos por la afición de Pumas en los últimos meses. Por esta razón, y mostrando su liderazgo, Keylor Navas buscó subirle la moral al colombiano y que el público se amigue con el centrocampista.

Si José Caicedo ha sido discutido, el portero tico es uno de los futbolistas más destacados del club auriazul desde su llegada. Ahora Keylor Navas está viviendo su mejor momento en Pumas gracias al buen nivel que ha mostrado el equipo de Efraín Juárez.

Casi un año después de la llegada del entrenador mexicano, es la primera vez que Pumas atraviesa un gran presente con buenos resultados. Está por verse si los dirigidos por Efraín Juárez logran mantener esta racha positiva de cara a los próximos partidos.

Los próximos rivales de Pumas

Pumas consiguió cuatro triunfos y tres empates en el Clausura 2026 y tiene 15 puntos; quedó solo a 3 unidades de Chivas, el líder. Pero ahora a los Felinos se le viene una seguidilla muy compleja y se enfrentará con Xolos, Toluca, Necaxa, Cruz Azul, América y Chivas.

En síntesis