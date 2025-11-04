Pumas UNAM no está pasando por su mejor presente futbolístico en este 2025 y si bien había mucha ilusión de cara al Torneo Apertura, el equipo no ha respondido de la manera en que se esperaba. Pese a eso, dependen de sí mismos para clasificar al Play-In y consiguiendo un buen resultado el próximo fin de semana, estarán en la próxima instancia del certamen, aunque no se medirán ante un rival fácil.

Los dirigidos por Efraín Juárez visitan a Cruz Azul el próximo sábado a las 21:05 hs de la CDMX por la jornada 17 del torneo. La Máquina Celeste también necesita los puntos ya que con un triunfo mantendrán el liderato antes del comienzo de la Liguilla.

Pumas viene de golear 4-1 a Xolos de Tijuana en el CU el domingo y están en puestos de Play-In, pero necesitan ganar en el último encuentro si es que quieren clasificar porque hay otros equipos que pueden superarlo si consiguen el resultado deseado.

Más allá de la victoria, el equipo de Juárez se fue abucheado en el partido del fin de semana ya que la afición volvió a mostrar su descontento por todo lo vivido durante esta temporada.

Mientras tanto, el que rompió el silencio y se refirió al presente del equipo es Adalberto Carrasquilla, quien dejó un mensaje muy claro para los aficionados: “No le puedo pedir tiempo (a la afición), de este lado hay un grupo golpeado, pero no vencido, que entiende la situación, pero que no se va a dejar caer hasta el último minuto y que está con mucha ilusión de algún día verlo sonreír y que cada día estamos trabajando para eso, aceptamos toda su exigencia, es lo mínimo que podemos aceptarle en este momento porque una fanaticada tan grande se merece un título, se merece mejores resultados, pero que también nosotros estamos trabajando para eso y pronto lo vamos a cambiar”, reveló en diálogo con Esto en Línea.

Adalberto Carrasquilla, futbolista de Pumas UNAM (Getty Images)

Y siguió: “Se le respeta porque han sido muchos años difíciles para todos, para nosotros que hoy en día estoy aquí y que nos duele, y entendemos su frustración, entendemos todo y no queda más nada, o sea, no puedo decir que ahora sí ya vamos a darle, ya vamos a cambiar esto porque al final es un proceso”.

Carrasquilla apoyó a Efraín Juárez

El mediocampista panameño también fue consultado por el trabajo del cuerpo técnico y aprovechó para respaldar a Efraín Juárez, quien ha sido cuestionado en las últimas semanas por los resultados. “La relación con el cuerpo técnico, hablemos desde este año, ha sido muy buena. Dentro de la cancha tienen su personalidad, el cuerpo técnico es muy exigente, pero fuera de la cancha son personas muy cercanas al grupo, entonces la relación es muy buena. No podría yo decir lo contrario de que no estamos con el técnico”, comentó.

Y agregó: “Cuando sabemos que una persona te brinda la confianza, te da todas las herramientas, te quiere ayudar a crecer, sería injusto pensar ‘ya no lo quiero’. Estoy seguro que nadie piensa de esa manera porque hay buen convivio, buen ambiente, que los resultados no se estén dando de pronto afuera se genera esa expectativa, pero el cuerpo técnico sabe que dentro de la cancha se lo demostramos cada día, no solamente en los partidos, cada día que estamos con ellos y que vamos a salir de esta situación, estoy seguro”.

