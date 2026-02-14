Por la Jornada 6 del Clausura 2026 de la Liga MX, Chivas y América se enfrentaban este sábado 14 de febrero en el Estadio Akron de la ciudad de Guadalajara en una nueva edición del Clásico Nacional. Los dos conjuntos van por los tres puntos en el duelo más importante de México.

En un duelo que marchaba parejo, todo se destrabó a los 41 minutos del primer tiempo, casi arribando al entretiempo. En un tiro de esquina ejecutado por Roberto Alvarado desde la izquierda, Diego Campillo la peinó en el primer palo de cabeza y el balón le cayó a Armando González en el corazón del área chica, que solo tuvo que empujarla para hacer delirar a la afición en el estadio.

Tras este anotación, las Águilas no pudieron asimilar el golpe y no hubo una reacción para llegar al empate en el primer tiempo. El conjunto a cargo del entrenador Gabriel Milito se fue al descanso con la ventaja. De manera parcial, el cuadro rojiblanco mantiene su puntaje ideal con 18 puntos en 6 partidos, un inicio inmejorable.

Los dirigidos por André Jardine están obligados a reaccionar ya que de momento están quedándose afuera de la Liguilla. Tras las victorias de Rayados y Necaxa más temprano, los capitalinos caen hasta el 10° puesto de la tabla de posiciones del torneo.

¿Cómo esta siendo la temporada 2025-26 de Armando González en Chivas?

En lo que tiene que ver con lo estrictamente estadístico, el delantero de 22 años lleva disputados 23 compromisos con el Rebaño Sagrado, siendo titular en 19 de los mismos. Hasta el momento lleva anotados 16 goles y realizó una asistencias, números muy buenos que despiertan la iliusión de la afición.

