Chivas de Guadalajara y Club América serán los protagonistas del cruce más trascendental del día de la fecha. El ‘Rebaño Sagrado’ y las ‘Águilas’ se verán las caras en una nueva edición del Clásico Nacional, la rivalidad más tradicional del futbol mexicano. Los más ganadores del país, frente a frente en un juego que captará la atención de todos los fanáticos.
En la antesala del caliente cruce liguero, el panorama es abierto y deja a todos a la expectativa. Mientras que Chivas atraviesa un presente mucho más agradable, el América cuenta con una plantilla de mayor jerarquía y querrá hacer valer su historia. Tal indica la popular frase, los Clásicos son ‘partidos aparte’ y ameritan concentración absoluta de los veintidós futbolistas de campo.
El ‘Rebaño Sagrado’ llega a esta instancia del torneo en el 1° puesto de la tabla de posiciones del Clausura 2026, tras ganar todos los cotejos que disputó. En su última presentación, el equipo de Gabriel Milito venció por 2-1 a Mazatlán fuera de casa, con las conquistas de Efraín Álvarez y Armando González.
Las ‘Águilas’, mientras tanto, arriban hasta aquí en la 8° colocación del campeonato, producto dos victorias, dos igualdades y una derrota. En el partido pasado, los drigidos por André Jardine derrotaron por 1-0 a Rayados de Monterrey en condición de local, con gol de Alejandro Zendejas.
¿Cuándo y a qué hora juegan Chivas vs. América por el Clausura 2026?
El encuentro entre Chivas y América se llevará a cabo HOY sábado 14 de febrero, desde el Estadio Akron de Guadalajara, por la jornada 6 del Clausura 2026. El compromiso entre archirrivales está programado para dar comienzo a partir de las 21.06 horas del Centro de México. Se espera una entrada espectacular en la casa del cuadro rojiblanco.
¿Qué canales y plataformas transmiten Chivas vs. América por el Clausura 2026?
En esta oportunidad, el Clásico Nacional no será transmitido por ninguno de los canales de la televisión abierta en suelo mexicano. Sólo se podrá sintonizar por medio de la plataforma Amazon Prime Video. Así, tendrás la posibilidad de seguir el minuto a minuto del partido en Bolavip, con la cobertura de todas las acciones del juego al instante.
