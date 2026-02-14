Bienvenidos seguidores de Bolavip México, los invitamos a seguir el minuto a minuto del juego entre Chivas y América , en el marco de la jornada 6 de la fase regular del Torneo Clausura 2026. ¡Noche de Clásico Nacional en Guadalajara por la Liga MX!

En la antesala del juego entre el 'Rebaño' y las 'Águilas', el Club América domina los antecedentes con 99 victorias , contra 81 de las Chivas de Guadalajara y 82 igualdades. Este nuevo cruce entre ambos representará su ¡263°! enfrentamiento en la historia. ¿Quién se sumará un poroto?

César Arturo Ramos Palazuelos será el juez encargado de impartir justicia en el encuentro de este sábado entre rojiblancos y azulcremas, por un nuevo Clásico Nacional. La Comisión Arbitral colocó a su servidor más confiable para el partidazo en el Estadio Akron.

A falta de menos de dos horas para el pitazo inicial, los fanáticos se amontonan de a cientos en los alrededores de la casa de las Chivas. Aficionados de los dos equipos comienzan a hacer cola para acceder a sus ubicaciones, para vivir la gran fiesta de esta noche en Guadalajara.

El dueño de casa no escatimó en publicaciones a lo largo del día, y realizó una cobertura completa de la jornada, incentivando a toda su afición. El Guadalajara compartió un video a modo de 'arenga' para alentar a los suyos e inicia formalmente la previa del choque de hoy ante el América.

La delegación de la visita ya partió rumbo al Akron para afrontar el Clásico de esta noche por la sexta jornada del torneo. El plantel azulcrema recibió el cariño de su público antes de viajar en autobús hacia la cancha de las Chivas, muchos pidiendo por un triunfo para alegrar el fin de semana.

Una desopilante situación tuvo lugar a rato de empezar el juego: una pareja recién casada llegó desde la iglesia para asistir al Clásico . El par de aficionados, fanáticos de las Chivas, platicaron con la prensa y confirmaron su planificación para el desarrollo de la jornada. ¡Así se vive San Valentín en Guadalajara!

En un marco espectacular, el micro del Guadalajara hizo su ingreso con una bienvenida a todo trapo en las calles de acceso a la casa del 'Rebaño Sagrado'. Miles de simpatizantes corearon por las Chivas y los esperaron previo a hacer su entrada al recinto para el precalentamiento.

La afición de Chivas hostigó al autobús de las 'Águilas' en su arribo al Estadio Akron, como una recepción inicial de lo que será una jornada agitada en Guadalajara. El Clásico más importante del futbol mexicano comienza a palpitarse desde afuera hacia adentro y esto es solo un anticipo.

Chivas de Guadalajara y Club América serán los protagonistas del cruce más trascendental del día de la fecha. El ‘Rebaño Sagrado’ y las ‘Águilas’ se verán las caras en una nueva edición del Clásico Nacional, la rivalidad más tradicional del futbol mexicano. Los más ganadores del país, frente a frente en un juego que captará la atención de todos los fanáticos.

En la antesala del caliente cruce liguero, el panorama es abierto y deja a todos a la expectativa. Mientras que Chivas atraviesa un presente mucho más agradable, el América cuenta con una plantilla de mayor jerarquía y querrá hacer valer su historia. Tal indica la popular frase, los Clásicos son ‘partidos aparte’ y ameritan concentración absoluta de los veintidós futbolistas de campo.

El ‘Rebaño Sagrado’ llega a esta instancia del torneo en el 1° puesto de la tabla de posiciones del Clausura 2026, tras ganar todos los cotejos que disputó. En su última presentación, el equipo de Gabriel Milito venció por 2-1 a Mazatlán fuera de casa, con las conquistas de Efraín Álvarez y Armando González.

Las ‘Águilas’, mientras tanto, arriban hasta aquí en la 8° colocación del campeonato, producto dos victorias, dos igualdades y una derrota. En el partido pasado, los drigidos por André Jardine derrotaron por 1-0 a Rayados de Monterrey en condición de local, con gol de Alejandro Zendejas.

El último Clásico se jugó en CDMX, este será en Guadalajara [Foto: Getty]

¿Cuándo y a qué hora juegan Chivas vs. América por el Clausura 2026?

El encuentro entre Chivas y América se llevará a cabo HOY sábado 14 de febrero, desde el Estadio Akron de Guadalajara, por la jornada 6 del Clausura 2026. El compromiso entre archirrivales está programado para dar comienzo a partir de las 21.06 horas del Centro de México. Se espera una entrada espectacular en la casa del cuadro rojiblanco.

¿Qué canales y plataformas transmiten Chivas vs. América por el Clausura 2026?

En esta oportunidad, el Clásico Nacional no será transmitido por ninguno de los canales de la televisión abierta en suelo mexicano. Sólo se podrá sintonizar por medio de la plataforma Amazon Prime Video. Así, tendrás la posibilidad de seguir el minuto a minuto del partido en Bolavip, con la cobertura de todas las acciones del juego al instante.