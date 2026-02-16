Es tendencia:
Fernando Guerrero, exárbitro de la Liga MX, expone a cuarto árbitro en Cruz Azul vs. Tigres UANL: “Parece policía”

El cuarto árbitro del partido entre la Máquina Cementera y los Felinos discutió con los jugadores en pleno juego.

Por Agustín Zabaleta

El cuarto árbitro de Cruz Azul vs. Tigres UANL discutió con los jugadores en pleno juego
© GeminiEl cuarto árbitro de Cruz Azul vs. Tigres UANL discutió con los jugadores en pleno juego

Por la Jornada 6 del Clausura 2026 de la Liga MX, Tigres UANL cayó derrotado por 2-1 ante Cruz Azul en el Estadio Cuauhtémoca de la ciudad de Puebla. Joaquim en contra y Nicolás Ibáñez marcaron para el local, mientras que Ángel Correa descontó para los regiomontanos.

Más allá de la dolorosa derrota, Fernando Guerrero, el ex árbitro de la Primera División de México, observó una situación del juego donde el cuarto árbitro se cruzó con los jugadores de los Felinos, algo inusual en los partidos de futbol, donde el cuarto juez se limita a hablar con los entrenadores.

Así lo manifestó en la publicación en ‘X’, ex Twitter: “El 4o arbitro del @CruzAzul vs @TigresOficial mejor que se siente y vea el juego, no es necesario ese protagonismo parece policía y genera provocaciones inecesarias con los jugadores. Esa no es su función“.

Tweet placeholder
En las imágenes se lo ve a Salvador Pérez Villalobos como el cuarto juez, hablando con un futbolista de Tigres, Jesús Garza, extendiéndose más de lo normal. El excolegiado acusa precisamente al árbitro de algo que no le correspondería hacer.

Esto generó una ola de comentarios en el posteo, dándole la razón al Cantante pero tambíén algunos detallaron que Nicolás Larcamón debió ser advertido por salirse del espacio de limitación de los entrenadores en el banquillo, incluso también cruzándose con el cuarto árbitro.

¿Cuándo vuelve a jugar Tigres UANL por el Clausura 2026?

Ahora para intentar dejar atrás esta derrota ante los Celestes, el equipo a cargo de Guido Pizarro tendrá revancha pronto ya que por la Jornada 7 del torneo doméstico jugará ante Pachuca este viernes 20 de febrero desde las 19:00 horas (Ciudad de México).

El jugador más criticado por la afición de Tigres UANL tras la derrota ante Cruz Azul: “Es un cero a la izquierda”

El jugador más criticado por la afición de Tigres UANL tras la derrota ante Cruz Azul: “Es un cero a la izquierda”

En síntesis

  • Cruz Azul venció 2-1 a Tigres UANL en el Estadio Cuauhtémoc durante la Jornada 6.
  • Fernando Guerrero criticó al cuarto árbitro por su excesivo protagonismo y provocaciones hacia los jugadores.
  • Los goles del encuentro fueron anotados por Joaquim (en contra), Nicolás Ibáñez y Ángel Correa.
Agustín Zabaleta
