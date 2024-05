Por haber clasificado como séptimo a la Liguilla, Pumas quedó enfrentado a Cruz Azul en los cuartos de final. El primero de los juegos tendrá lugar este jueves, mientras que la vuelta será el domingo 12. Y a la espera de que comiencen en los juegos entre ambos, Toto Salvio envió una advertencia.

En el Play In, el equipo de Gustavo Lema dejó en el camino a Pachuca mediante los penaltis. Es por eso que los Albiazules han tenido algunos días para descansar y preparar lo que será el primer juego ante La Máquina de Martín Anselmi. Y a pesar de haber tenido una fase regular peor que su adversario, en Pumas no se intimidan.

La advertencia de Toto Salvio de cara al Pumas vs. Cruz Azul

“Sabemos de la magnitud de este partido, sabemos contra quién jugamos. Cruz Azul es un equipo que viene bien y está haciendo una gran temporada, pero no queremos perder el foco en nosotros”, comentó Eduardo en primer lugar en una entrevista con Claro Sports.

Y a continuación, el argentino no dudó y dejó en claro que los Universitarios desean quedarse con el título, y que no le tienen miedo a nadie. “Estamos preparados para quien nos toque. Tenemos el sueño de conquistar el torneo. Sabemos que es difícil, pero Pumas no se le achica a nadie”, afirmó.

Acto seguido, añadió: “Ya demostramos que le damos pelea a cualquiera de los grandes de México. El equipo está bien, confiado y vamos a darlo todo por este sueño”. De esta manera, Salvio dejó bien en claro que el equipo tiene el único objetivo de ir en busca de la consagración, y los jugadores confían en conseguirlo.

¿Cómo salió el Pumas vs. Cruz Azul de la fase regular del Clausura 2024?

Pumas y Cruz Azul se enfrentaron en la jornada 13 del Clausura 2024. En el Estadio Olímpico Universitario, los equipos de Gustavo Lema y Martín Anselmi igualaron a cero en un encuentro realmente parejo.