 ¿Juega Alexis Vega? Las alineaciones de Toluca vs. Santos Laguna por la Jornada 2 del Clausura 2026 de la Liga MX

Los Diablos Rojos hacen su debut de local en el Clausura 2026 y van por su segundo triunfo al hilo en el campeonato mexicano.

Por Ramiro Canessa

Toluca vs. Santos Laguna por la Liga MX.
© Getty ImagesToluca vs. Santos Laguna por la Liga MX.

Toluca comenzó el Torneo Clausura 2026 con el pie derecho y el sueño de ganar el tricampeonato sigue más intacto que nunca. Los Diablos Rojos vencieron 1-0 a Rayados de Monterrey en condición de visitante en el Gigante de Acero el fin de semana que pasó.

Este miércoles vuelven al Nemesio Díez y se reencontrarán con su afición después de ganar el Apertura 2025. El partido corresponde a la segunda jornada del certamen y genera mucha expectativa entre los aficionados.

Desde las 21:10 hs de la CDMX, los dirigidos por Antonio Mohamed reciben a Santos Laguna en busca de su primer triunfo en casa. El equipo quiere hacerse fuerte como local y seguir por el camino de la victoria. Mientras que la visita busca recuperarse de la derrota ante Necaxa.

El Turco no podrá contar con una de sus máximas figuras, Alexis Vega. El atacante fue operado para la realización de una limpieza articular a través de un procedimiento artroscópico. Estará alrededor de seis semanas fuera de las canchas.

Alineación de Toluca

  • González
  • Isaís
  • del Villar
  • Méndez
  • Barbosa
  • Pérez
  • Castro
  • Arce
  • Simón
  • Virgen
  • Helinho

Alineación de Santos Laguna

  • Acevedo
  • Amione
  • Balanta
  • Ortega
  • Abella
  • López
  • Dájome
  • Palacios
  • Villalba
  • Gruezo
  • Di Yorio
Ramiro Canessa
