Este martes 13 de enero ha dejado a su paso una sucesión de muy entrenidas propuestas deportivas, que generaron cambios en la tabla de posiciones del Clausura 2026. Con cuatro enfrentamientos transcurridos en tres turnos a lo largo del día, el campeonato continúa su marcha en esta segunda jornada de la fase regular.

Los resultados del martes en el Clausura 2026:

En primer término, Puebla derrotó por 2-1 a Mazatlán en el Estadio Cuauhtémoc. Esteban Lozano y Edgar Guerra convirtieron los tantos de ‘La Franja’, mientras que Facundo Almada hizo lo propio para los ‘Cañoneros’. Los de Alber Espigares lograron su primer triunfo en el torneo, y los de Christian Ramírez suman dos derrotas al hilo.

En segunda parte, Monterrey venció por 2-0 a Necaxa en el Estadio Victoria de Aguascalientes. Germán Berterame e Íker Fimbres marcaron los goles de los ‘Rayados’. El equipo de Domenec Torrent sumó sus primeros tres puntos, en tanto que el conjunto de Martín Varini acumula una victoria y una caída en este inicio del certamen.

En simultáneo, Pachuca le ganó por 2-1 al Club León en el Estadio León. Oussama Idrissi anotaron las conquistas de los ‘Tuzos’, y Rogelio Funes Mori lo hizo para ‘La Fiera’, en un juego entretenido. Los de Esteban Solari consiguieron su primer triunfo, y los de Ignacio Ambriz quedaron con las mismas unidades que su rival.

En la última franja horaria, Chivas superó 1-0 a FC Juárez en el Estadio Olímpico Benito Juárez. Yael Padilla, en la última jugada del encuentro y cuando el árbitro estaba por pitar, convirtió el tanto de la victoria rojiblanca. El equipo de Pedro Caixinha cosechó la mitad de los puntos, mientras que el de Diego Milito acumula puntaje ideal.

La felicidad del plantel de Rayados por la primer victoria [Foto: Getty]

El gol agónico de Yael Padilla para el triunfo de Chivas:

Tweet placeholder

¿Quién es el líder del Clausura 2026 en la jornada 2?

Hasta el momento, y con fecha por disputarse, Chivas es el único puntero de la tabla de posiciones de la fase regular del campeonato de Primera División. Entre los equipos que han jugado dos partidos en este Torneo Clausura, el Guadalajara es el único que ganó los dos cotejos que disputó. Mañana pueden alcanzarlo solo Tigres, Toluca o Atlas.

La tabla de posiciones EN VIVO del Clausura 2026 en la jornada 2:

¿Qué partidos se juegan este miércoles 14 de enero en el Clausura 2026?

Para este miércoles están programados cinco compromisos en la Liga MX, repartidos en diferentes horarios:

Cruz Azul vs. Atlas: 17.00 horas por TUDN, Canal 5 y ViX Premium.

17.00 horas por TUDN, Canal 5 y ViX Premium. Querétaro vs. Xolos: 19.00 horas por FOX One.

19.00 horas por FOX One. América vs Atlético San Luis : 19.05 horas por TUDN, Canal 5 y ViX Premium.

: 19.05 horas por TUDN, Canal 5 y ViX Premium. Tigres UANL vs. Pumas UNAM: 21.06 horas por FOX, FOX One y Azteca 7.

21.06 horas por FOX, FOX One y Azteca 7. Toluca vs. Santos Laguna: 21.10 horas por TUDN, Canal 5 y ViX Premium.