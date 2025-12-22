Es tendencia:
logotipo del encabezado
Liga MX

Keylor Navas disfruta sus vacaciones en exclusiva fiesta en La Casita de Bad Bunny

El portero costarricense disfruta de sus vacaciones en una fiesta exclusiva del cantante y productor puertorriqueño.

Por Agustín Zabaleta

Sigue a Bolavip en Google!
Keylor Navas disfruta sus vacaciones en una fiesta exclusiva de Bad Bunny
© Getty ImagesKeylor Navas disfruta sus vacaciones en una fiesta exclusiva de Bad Bunny

Los conciertos de Bad Bunny en distintos países de Latinoamérica generaron múltiples reacciones entre sus seguidores. Uno de los principales focos de atención fue la llamada “La Casita”, una estructura forma parte de la escenografía del espectáculo.

Publicidad

En el cierre de la serie de conciertos del cantante puertorriqueño en Ciudad de México, correspondiente a la última fecha de su gira “DeBÍ TiRAR MáS FOToS” el 21 de diciembre en el Estadio GNP Seguros, dos jugadores de Pumas UNAM se sumaron a la lista de asistentes destacados.

Tweet placeholder

Precisamente, Keylor Navas, el guardameta costarricense, y el defensor español Rubén Duarte aparecieron en este escenario especial del espectáculo inspirado en una vivienda tradicional de Puerto Rico. Navas apareció con gorra negra y vestimenta del mismo color.

Publicidad

Este espacio, diseñado para crear un ambiente más cercano e íntimo durante parte del show, ha sido utilizado por el artista para interpretar temas en un formato relajado y recibir invitados. La Casita se convirtió en un elemento icónico de la gira, acogiendo a celebridades y creando momentos virales.

¿Cómo es el paso de Keylor Navas por Pumas UNAM?

En lo que respecta a lo meramente estadístico, el ex guardameta del Real Madrid, PSG, entre otros, disputó este semestre con los Universitarios 16 compromisos, siendo titular en todos. Recibió 22 anotaciones y mantuvo la valla invicta en 3 oportunidades.

En Pumas no sabían: ex DT de Newell’s revela plática con Keylor Navas previo a llegar a CU

ver también

En Pumas no sabían: ex DT de Newell’s revela plática con Keylor Navas previo a llegar a CU

En síntesis

  • Keylor Navas asistió al concierto de Bad Bunny en el Estadio GNP Seguros de la CDMX.
  • El portero de Pumas UNAM estuvo acompañado por el defensor español Rubén Duarte.
  • Los futbolistas subieron a “La Casita”, escenario especial del show, el pasado 21 de diciembre.
Publicidad
agustín zabaleta
Agustín Zabaleta
Lee también
La polémica imagen de Silvana Flores sobre el futuro de Marcelo y Tatiana en Pumas
Pumas de la UNAM

La polémica imagen de Silvana Flores sobre el futuro de Marcelo y Tatiana en Pumas

Giro inesperado: Álex Padilla podría volver a la Liga MX y no a Pumas UNAM
Liga MX

Giro inesperado: Álex Padilla podría volver a la Liga MX y no a Pumas UNAM

¿Cuántos bicampeones tiene la Liga MX tras el título de Toluca en el Apertura 2025?
Liga MX

¿Cuántos bicampeones tiene la Liga MX tras el título de Toluca en el Apertura 2025?

La brutal sinceridad de LeBron sobre el juego de Navidad
NBA

La brutal sinceridad de LeBron sobre el juego de Navidad

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1compliance-2compliance-3
Better Collective Logo