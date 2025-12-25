Es tendencia:
Mazatlán está cerca de fichar a un jugador que lleva más de 8 meses sin jugar en Chivas

Los Cañoneros están a punto de quedarse con un jugador del Rebaño Sagrado que lleva más de medio año sin jugar.

Por Agustín Zabaleta

Mazatlán está a punto de quedarse con un jugador de Chivas que lleva más de medio año sin jugar

El mercado de pases está cerca de abrirse de manera oficial, pero igualmente los equipo de la Liga MX, a través de sus directivas y entrenadores, ya estudian y negocian por las altas y bajas que tendrán las plantillas de cara al inicio del Clausura 2026.

Ahora, un equipo que está cerca de sumar a un jugador es Mazatlán, quien le sacaría a Chivas un futbolista. Pero el detalle es que este jugador lleva más de 8 meses sin jugar para el primer equipo y apenas ha tenido actividad con la Reserva del Rebaño Sagrado.

Así lo comunicó el periodista César Luis Merlo a través de un posteo de ‘X’, ex Twitter: “Eduardo García tiene negociaciones muy avanzadas para dejar Chivas. Se trabaja en los detalles finales para que se marche a Mazatlán, a préstamo por 6 meses“.

Así lo había explicado también el comunicador Jesús Bernal en su canal de YouTube: “El equipo del Guadalajara está intentando encontrarle acomodo al Dragón García y se abre una posibilidad de que este guardameta vaya a Mazatlán. ¿Por qué? Porque el equipo de Mazatlán se acaba de desprender de su arquero Daniel Gutiérrez”.

El gran desafío para el portero de 23 años es que deberá competir por un lugar contra Víctor Alcaraz, también exjugador de los Rojiblancos. El Lobo llegó libre al conjunto mazatleco tras estar un año en Rangers de Andorra. De esta manera, el guardameta deberá seguir en la lucha para poder sumar minutos en el primer equipo.

¿Cómo fue el Apertura 2025 de la Liga MX para Eduardo García?

En lo que respecta a la actividad, el jugador no jugó ni un solo minuto en el primer equipo de los de Guadalajara en el Apertura 2025. Su último partido oficial fue en abril de 2025 ante Puebla por la Jornada 16 del Clausura 2025. En cambio, si tuvo partidos en el CD Tapatio, donde atajó en 5 compromisos.

En síntesis

  • Mazatlán está cerca de cerrar el préstamo por 6 meses del portero Eduardo “Dragón” García.
  • El guardameta de 23 años llega procedente de Chivas, donde no ha tenido actividad con el primer equipo en más de 8 meses.
  • García competirá por la titularidad con Víctor Alcaraz tras la salida de Daniel Gutiérrez del conjunto cañonero.
