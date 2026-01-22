Desde la salida de Fernando Gago, Necaxa ha mostrado movimientos muy acertados en el mercado de fichajes. Primero confiaron en Martín Varini como nuevo líder del proyecto, luego de su excelente campaña con FC Juárez, donde logró clasificar al equipo a la Liguilla y dejar una marca histórica.

La directiva también se ha enfocado en sumar refuerzos de calidad que eleven el nivel del plantel. Buscan jugadores que aporten experiencia y jerarquía, con la intención de que Necaxa pueda pelear de igual a igual frente a los clubes más importantes del país.

En las últimas horas, Los Rayos cerraron un nuevo fichaje: Luis Ibarra, delantero surgido de las fuerzas básicas de Tigres. El atacante llega a préstamo por un año con opción de compra, según informó el periodista César Luis Merlo. Con este movimiento, Necaxa continúa armando un plantel competitivo para el Clausura 2026.

El paso de Luis Ibarra por Tigres

Durante su tiempo en las divisiones inferiores de Tigres, Ibarra se destacó como goleador. Participó en 70 encuentros y convirtió 27 goles, mostrando un nivel sobresaliente especialmente con la Sub-19, donde marcó 26 anotaciones en una sola temporada. Pese a su desempeño en las categorías menores, aún no ha tenido minutos oficiales con el primer equipo de la UANL.

Los fichajes que ya cerró Necaxa

Hasta ahora, Necaxa ha reforzado su plantilla con jugadores de gran calidad: Kevin Gutiérrez, Agustín Almendra y Julián Carranza. Los dos primeros llegaron desde el fútbol argentino, mientras que Carranza proviene de Europa. Con estas incorporaciones, el equipo busca combinar juventud y experiencia para afrontar el torneo con mayor solidez.

Con estos movimientos, Necaxa demuestra su ambición de ser protagonista en el Clausura 2026. Martín Varini contará con un plantel más completo, capaz de competir frente a cualquier rival.

En síntesis