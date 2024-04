"No creo en eso": Siboldi contradijo al Tano Ortiz y calentó la previa del Rayados vs. Tigres

Se acerca un nuevo Clásico Regio, y la tensión está en el aire en la Sultana del Norte. Cada vez falta menos para que Rayados y Tigres UANL se enfrenten por el Clausura 2024, y hay una enorme expectativa. Y a falta de algunos días para dicho juego, Robert Siboldi contradijo al Tano Ortiz.

Este viernes, tanto los Felinos como los Albiazules sufrieron derrotas en el torneo doméstico. Es por eso que ahora, ambos encararán sus respectivos partidos de Concachampions un tanto golpeados. Pero, además, mirando más a lo lejos, el clásico empieza a dar de qué hablar.

Y si bien es cierto que todavía faltan varios días para que se dispute una nueva edición de este derbi, las cosas ya empezaron a calentarse. Tal es así que este mismo sábado, Robert Siboldi contradijo una frase que utilizó el Tano Ortiz hace una semana.

Robert Siboldi opina al contrario de Fernando Ortiz

En rueda de prensa post caída frente a Pachuca, a Siboldi le preguntaron si esta derrota en el Clausura 2024 era una cachetada positiva de cara a lo que viene, frase que utilizó Ortiz días atrás. Sin embargo, el uruguayo no se mostró de acuerdo con esa expresión que usó el entrenador de Rayados.

“No creo en eso, no creo en las cachetadas a tiempo. No preparamos el partido para perderlo ni estamos esperando a perder para reaccionar. No es así, yo no lo comparto a eso”, contestó, dejando bien en claro que tiene un pensamiento opuesto al que tiene Fernando Ortiz.

Y a continuación, Robert Siboldi se tomó el tiempo de explicar la derrota ante los Tuzos: “Los cambios que hicimos fueron pensando en la dosificación, pero pensando en ir a ganar el partido. Fue un gran rival Pachuca, supo aprovechar las oportunidades y hay que darle valor a ellos también”.