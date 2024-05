No tiene dudas: Christian Martinoli señala los 3 fichajes de Toluca para el Apertura 2024

La eliminación tempranera del Deportivo Toluca generó repercusiones de todo tipo, en la institución, en la afición, y también en la prensa, que mostró su sorpresa por otro fracaso de los ‘Diablos’ en la búsqueda del título de la Liga MX.

Uno de los que expresó su preocupación por la falta de competitividad del conjunto escarlata ha sido Christian Martinoli, reportero asociado al Toluca por haber acompañado durante muchos años las campañas del equipo por medio del relato.

El periodista aseguró que es alarmante lo que le cuestan al Toluca las instancias clave, y le pidió a la directiva tres incorporaciones para el próximo mercado de fichajes de verano, con vistas al Apertura 2024 que se avecina en el segundo semestre.

La afición, igual de exigente con el libro de pases de Toluca [Foto: Getty]

De acuerdo a la perspectiva de Martinoli, los tres fichajes que deben realizar los ‘Diablos Rojos’ son un guardameta, un zaguero y un centrodelantero, ya que con lo que tiene Toluca hoy ‘no le alcanza’ para ser competitivo, según manifestó al aire.

“Toluca necesitas 3 jugadores: su portero no es garantía (Tiago Volpi), no tiene centrales que sean garantía (Federico Pereira, Juan Escobar y Valber Huerta), ni un ‘9’ que sea garantía (no confía en Alexis Vega)”, sentenció el panelista en la mesa del programa “En Caliente” de la señal televisiva de TV Azteca.

Encuesta ¿Qué posición es prioritario reforzar en Toluca? ¿Qué posición es prioritario reforzar en Toluca? YA VOTARON 0 PERSONAS

El periodista solicitó, además, que los próximos futbolistas contratados estén disponibles para el inicio de la pretemporada del Toluca a principios de junio, por lo que la directiva deberá moverse rápido en la ventana de transferencias.