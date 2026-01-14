En los últimos años se ha visto cómo los estadios que tuvieron algún precursor en su creación han tenido que dejar atrás el nombre de este para adoptar nuevos motes que representan las marcas importantes que destinan cierta inversión a los clubes, el denominado, naming rights, siendo uno de los ejemplos el reciente Estadio Banorte, antes Estadio Azteca.

La necesidad de inversión en el proyecto o en la infraestructura del mismo recinto ha hecho que los clubes volteen a ver a las marcas para que inyecten ese capital y con ello se puedan realizar ajustes que beneficien la experiencia de los aficionados y demás cosas, es por ello que para este Clausura 2026, habrá un inmueble más que cambiará de nombre.

El Alfonso Lastras cambia de nombre

Se trata del Estadio Alfonso Lastras, de acuerdo con la periodista de ESPN, Karen Peña, el equipo de Atlético de San Luis a partir de este mes de enero tendrá nuevo nombre en el recinto. Lo que hace unos días era sólo un rumor terminó por confirmarse este miércoles, por lo que una empresa dejará un alto impacto en este lugar.

De acuerdo con la misma fuente, ahora se llamará Estadio Libertad Financiera, que es una marca mexicana de servicios financieros (SOFIPO) que ofrece productos como créditos, ahorro y tarjetas a sus clientes. Es por ello que ellos serán quienes ahora mantengan el nombre de este recinto para tener un mejor desarrollo deportivo.

¿Por qué se llamaba Estadio Alfonso Lastras?

Hay que recordar que el nombre anterior lo recibía en honor al rector de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, Alfonso Lastras Ramírez, quien impulsó el deporte potosino y fue el cofundador de uno de los primeros equipos más importantes de futbol en la ciudad, Los Cachorros del Atlético Potosino, pero ahora será manejado por Libertad Financiera.

En síntesis

Karen Peña confirmó que el Estadio Alfonso Lastras cambiará oficialmente su nombre a partir de enero.

confirmó que el Estadio Alfonso Lastras cambiará oficialmente su nombre a partir de enero. Libertad Financiera es la marca mexicana que adquirió los derechos de nombre del inmueble potosino.

es la marca mexicana que adquirió los derechos de nombre del inmueble potosino. El recinto adoptará el nombre Estadio Libertad Financiera tras un acuerdo de inversión para este torneo.

