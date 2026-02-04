El pasado fin de semana en la J4, Pachuca se midió ante Querétaro y más allá de que a los Tuzos se les fueron dos puntos importantes también perdieron a Alan Mozo por una fuerte entrada. Así, este miércoles, después de los rumores que se dieron a conocer sobre su lesión se confirmó su lesión, el tiempo que estará fuera y quién será su reemplazo.

¿Qué le pasó a Alan Mozo?

Cabe mencionar que Mozo llegó este torneo después de que Chivas lo dejara ir, pero apenas en cuatro fechas lo perdieron el resto del torneo. De acuerdo con el parte médico que publicó el conjunto de los Tuzos, el futbolista sufrió una fractura helicoidalno desplazada al nivel del tercio proximal del peroné izquierdo, así como un esguince grado dos del tobillo.

Con esto, la recuperación del lateral sería entre tres y cuatro meses que es lo que más o menos calculan, aunque depende de su evolución al tratamiento. Esto prácticamente lo dejaría fuera todo el torneo y ahora el equipo de Sebastián Solari, que no ha podido contar con todos sus elementos en esta ocasión tendría que buscar un reemplazo.

¿Quién sería su reemplazo?

Y es así que de nuevo tuvieron que regresar a Guadalajara para conseguir al sustituto de Mozo, pero esta vez no fue con Chivas, sino con los Leones Negros, ellos contaban con el préstamo de René López, que ante esta eventualidad tuvo que regresar a la escuadra de Pachuca para ponerse a las órdenes del equipo de cara a lo que resta del torneo.

El canterano de los Tuzos llegará inmediatamente para suplir esta baja, de acuerdo con la información de TUDN, por lo que ahora se tendrán que ajustar las piezas del equipo con esta incorporación ante la ausencia de Mozo y se tendrá qué analizar con mayor detalle cada uno de los resultados, ya que no les ha ido tan bien en el torneo.

En síntesis