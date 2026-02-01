Es tendencia:
Así quedó la tabla de posiciones de la Liga MX tras el empate entre Pachuca y Querétaro

Terminó una nueva jornada del torneo de la Primera División de México luego de la igualdad sin anotaciones entre Gallos Blancos y Tuzos.

Por Agustín Zabaleta

La Jornada 4 del Clausura 2026 terminó tras la igualdad sin goles entre Querétaro y Pachuca
La Jornada 4 del Clausura 2026 terminó tras la igualdad sin goles entre Querétaro y Pachuca

El Clausura 2026 sigue a paso firme y este domingo 1° de febrero se cerró la Jornada 4 con tan solo un duelo. En esta ocasión, Querétaro y Pachuca no se sacaron diferencias y no hubo emociones en el último duelo de la fecha de la Liga MX.

Los resultados del domingo en el Clausura 2026:

Este domingo hubo apenas un cotejo y terminó sin emociones. Gallos Blancos y Tuzos no se sacaron diferencias y no pudieron escalar en la tabla de posiciones.

  • Querétaro 0-0 Pachuca

Mientras los de Hidalgo son 10° con 5 unidades, el cuadro tricolor es 16° con apenas 2 puntos. Si quieren ser proganistas necesitarán ganar la fecha siguiente ya que, por una cuestión de tiempo, este torneo no contará con Play-In y solo los ocho mejores de la tabla jugarán la Liguilla.

¿Cuál es el líder del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX?

Con los resultados finales de la fecha, hay un único líder de la tabla de posiciones con 12 puntos que es Chivas con puntaje ideal. Con 9 unidades, cerrando el podio, aparecen Cruz Azul y Atlas. Com 8 unidades figuran Pumas UNAM y Toluca.

La tabla de posiciones EN VIVO del Clausura 2026:

¿Qué partidos se jugarán el viernes 6 de febrero en la Liga MX?

La Jornada 4 ya terminó y el próximo viernes 6 de febero iniciará la Jornada 5 tras con cuatro compromisos. Lo horarios corresponden a Ciudad de México:

  • Necaxa vs. Atlético San Luis: 19:00 horas, en el Estadio Aguascalientes
  • Tigres UANL vs. Santos Laguna: 19:00 horas, en el Estadio Universitario
  • Xolos vs. Puebla: 21:00 horas, en el Estadio Caliente
  • Mazatlán vs. Chivas: 21:06 horas, en el Estadio El Encanto
Agustín Zabaleta
Agustín Zabaleta
