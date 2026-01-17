Por la Jornada 3 del Clausura 2026 de la Liga MX, Cruz Azul y Puebla se miden este sábado 17 de enero desde las 21:00 horas (Ciudad de México) en el Estadio Cuauhtémoc de la ciudad de Puebla. Ambos conjuntos van por la victoria para seguir escalando en la tabla de posiciones.

Para este partido, el director técnico Nicolás Larcamón no contará con un reciente fichaje. El delantero colombiano Miguel Borja no será parte del duelo y ni siquiera irá al banquillo. La razón es que el jugador aún no firmó su contrato, ya que hace apenas unos días liberó una plaza de extranjero con la salida de Mateusz Bogusz.

¿Quién será el reemplazo de Miguel Borja en Cruz Azul vs. Puebla?

Con esta noticia, el delantero uruguayo Gabriel Fernández será la referencia de área del conjunto capitalino por delante de dos futbolistas que intentarán servirlo de asistencias para quedar de cara al gol: Luka Romero y Carlos Rodríguez.

¿Cuál será la alineación de Cruz Azul vs. Puebla sin Miguel Borja?

Sin Miguel Borja, el conjunto celeste formará de la siguiente manera en su encuentro contra la Franja: Gudiño; Ditta, Lira, Piovi; Sánchez, Paradela, Palavecino, Rotondi; Romero, Rodríguez; y Fernández.

