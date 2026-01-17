Hay que recordar que uno de los principales temas que supuestamente permitieron la eliminación de Cruz Azul en el Apertura 2025 fue el tema de la lesión que tuvo Kevin Mier. Y es que esta fue una de las declaraciones que dio a conocer Nicolás Larcamón, apuntando a que esa situación repercutió en el resultado del equipo para ese torneo.

En este tenor, sabemos que aunque fue circunstancial el hecho de que no se haya marcado ninguna sanción en contra de Adalberto Carrasquilla en ese momento sí pudo haber cambiando el rumbo de ciertas cosas, pero no evitaba la lesión. Si en ese momento, una situación física fue el tema principal, lo que se podría venir en esta ocasión para Larcamón podría ser peor.

Debido a que el conjunto de La Máquina ha estado de nómada, en estos momentos ha tenido que disputar sus encuentros de local en el Estadio Cuauhtémoc. Siendo así, tres los clubes que juegan en esa misma cancha, Puebla, su equipo femenil y ahora los celestes. Desde el primer duelo, se vio cómo la cancha estaba en pésimas condiciones y se desprendía el césped.

Un problema para Cruz Azul

Este sábado horas antes de que se lleve a cabo el Cruz Azul vs Puebla, salió una jugadora lesionada en esta misma cancha, luego del Puebla Femenil vs Toluca. Faustine Robert hizo una jugada para meter un centro y el pie se le atoró en la jugada provocando su lesión. Esto encendió las alarmas porque es algo que a Larcamón le ha impedido hacer bien su labor con el equipo.

Esto preocupa en el entorno azul porque podrían llegar a perder a algún otro jugador con esta situación, ya que el campo no está en condiciones. Lo único que se haría para la siguiente fecha es que Puebla Femenil ya no juegue en ese campo y sean dos duelos por día, pero aún así no resuelve el caso de que las lesiones se puedan seguir dando para este equipo invitado.

