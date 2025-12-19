La llegada de un delantero centro era una de las prioridades de Santos Laguna desde el inicio del mercado. El club lagunero se interesó por distintos nombres en las últimas semanas, pero ya habría llegado a un acuerdo por un futbolista con pasado en la Liga MX.

Luego de la decisión de no ejecutar la opción de compra por Bruno Barticciotto y tras la lesión de Anthony Lozano, Santos Laguna necesitaba sí o sí adquirir a un delantero centro. Y el 9 que se encamina a vestir la playera de los Laguneros es Lucas Di Yorio.

De acuerdo a lo informado por César Luis Merlo, periodista especializado en el mercado de fichajes, Santos Laguna se encuentra en negociaciones avanzadas con Athletico Paranaense para comprar la ficha de Lucas Di Yorio, futbolista argentino de 29 años.

Si bien este delantero jugó en Universidad de Chile en 2025, el pase de Lucas Di Yorio pertenece al Athletico Paranaense. El conjunto chileno no compró al argentino al considerar alta su opción de compra y es por eso que Santos Laguna aprovechó la situación para negociar con el equipo brasileño.

Lucas Di Yorio jugó en Universidad de Chile en 2025 (@lucasdiyorioo)

El delantero centro no entra en los planes de Athletico Paranaense, por lo que el club lagunero tiene todo encaminado para cerrar a un fichaje más en el mercado. Lucas Di Yorio convirtió 18 goles en 49 partidos disputados con Universidad de Chile este año.

Los pasos de Lucas Di Yorio por la Liga MX

El argentino ya tuvo dos experiencias en la Liga MX: de 2022 a 2023 jugó en Club León, donde anotó 13 tantos en 40 encuentros, y luego estuvo unos meses en Pachuca de 2023 a 2024. Lucas Di Yorio vistió la playera de los Tuzos en 17 oportunidades e hizo 2 anotaciones.

A sus 29 años y con antecedentes en el futbol mexicano, en Santos Laguna esperan que Lucas Di Yorio se adapte rápido al conjunto de La Comarca y aporte goles y jerarquía en el ataque, algo muy necesario para que los Laguneros crezcan en 2026.

