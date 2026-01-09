Es tendencia:
logotipo del encabezado
Liga MX

¿Santos Laguna vs. Necaxa va por TV abierta? Qué canal transmite EN VIVO el juego del Clausura 2026

Santos Laguna y Necaxa se miden en la primera jornada del Clausura 2026. Conoce cómo seguir el partido en México.

Por Leandro Barraza

Sigue a Bolavip en Google!
Santos Laguna recibe a Necaxa por el Clausura 2026
© Imagen de Bolavip MéxicoSantos Laguna recibe a Necaxa por el Clausura 2026

El Torneo Clausura 2026 de la Liga MX está de regreso. Este viernes se inaugura la fase regular del campeonato y luego la acción continuará el sábado con cuatro partidos más. Uno de ellos estará protagonizado por Santos Laguna y Necaxa.

Publicidad

[Mira EN VIVO Santos Laguna vs. Necaxa con 30 días de prueba GRATIS en Amazon Prime]

El duelo comenzará a las 19:00 hs (CDMX) en el Estadio Corona y será una buena oportunidad tanto para los Guerreros como para los Rayos de comenzar el año con el pie derecho luego de un decepcionante Torneo Apertura en 2025.

¿Cómo ver el partido en México?

El partido entre Santos Laguna y Necaxa de este sábado 10 de enero podrá verse en México por Vix Premium, señal a la cual se puede acceder a través de Amazon Prime Video.

¿Cómo le fue a Santos Laguna y Necaxa en el Apertura 2025?

En el caso de Santos Laguna, los Guerreros quedaron a un solo punto de clasificar al Play-In. Pese a ganar su último partido, finalizaron en el puesto 11 con 20 unidades y quedaron por debajo de Pumas UNAM.

Publicidad
La mega alineación que tendrá Necaxa con los fichajes de Julián Carranza, Agustín Almendra y Lorenzo Faravelli

ver también

La mega alineación que tendrá Necaxa con los fichajes de Julián Carranza, Agustín Almendra y Lorenzo Faravelli

Necaxa, por su parte, quedó incluso un poco más abajo: puesto 13 con 17 puntos. Ninguno querrá volver a quedar afuera de todo en el Clausura 2026 y será crucial comenzar de manera positiva.

Santos Laguna vs. Necaxa en Aguascalientes (GETTY IMAGES)

Santos Laguna vs. Necaxa en Aguascalientes (GETTY IMAGES)

En síntesis

  • Santos Laguna y Necaxa se enfrentan este 10 de enero a las 19:00 horas.
  • El encuentro se transmitirá en México por Vix Premium a través de Amazon Prime.
  • Santos cerró el Apertura 2025 con 20 puntos, mientras que Necaxa logró 17.
Publicidad
leandro barraza
Leandro Barraza
Lee también
Santiago Baños y André Jardine sobre la posible salida de Fidalgo
América

Santiago Baños y André Jardine sobre la posible salida de Fidalgo

¿Atlas vs. Club Puebla va por TV abierta? Cómo ver en vivo el partido
Liga MX

¿Atlas vs. Club Puebla va por TV abierta? Cómo ver en vivo el partido

Javier Aquino seguirá su carrera en Juárez tras su salida de Tigres
Liga MX

Javier Aquino seguirá su carrera en Juárez tras su salida de Tigres

Toluca anunció el fichaje de un nuevo portero
Toluca FC

Toluca anunció el fichaje de un nuevo portero

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1compliance-2compliance-3
Better Collective Logo