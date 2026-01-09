¿Santos Laguna vs. Necaxa va por TV abierta? Qué canal transmite EN VIVO el juego del Clausura 2026

El Torneo Clausura 2026 de la Liga MX está de regreso. Este viernes se inaugura la fase regular del campeonato y luego la acción continuará el sábado con cuatro partidos más. Uno de ellos estará protagonizado por Santos Laguna y Necaxa.

Publicidad

Publicidad

[Mira EN VIVO Santos Laguna vs. Necaxa con 30 días de prueba GRATIS en Amazon Prime]

El duelo comenzará a las 19:00 hs (CDMX) en el Estadio Corona y será una buena oportunidad tanto para los Guerreros como para los Rayos de comenzar el año con el pie derecho luego de un decepcionante Torneo Apertura en 2025.

¿Cómo ver el partido en México?

El partido entre Santos Laguna y Necaxa de este sábado 10 de enero podrá verse en México por Vix Premium, señal a la cual se puede acceder a través de Amazon Prime Video.

¿Cómo le fue a Santos Laguna y Necaxa en el Apertura 2025?

En el caso de Santos Laguna, los Guerreros quedaron a un solo punto de clasificar al Play-In. Pese a ganar su último partido, finalizaron en el puesto 11 con 20 unidades y quedaron por debajo de Pumas UNAM.

Publicidad

Publicidad

ver también La mega alineación que tendrá Necaxa con los fichajes de Julián Carranza, Agustín Almendra y Lorenzo Faravelli

Necaxa, por su parte, quedó incluso un poco más abajo: puesto 13 con 17 puntos. Ninguno querrá volver a quedar afuera de todo en el Clausura 2026 y será crucial comenzar de manera positiva.

Santos Laguna vs. Necaxa en Aguascalientes (GETTY IMAGES)

En síntesis

Santos Laguna y Necaxa se enfrentan este 10 de enero a las 19:00 horas.

y se enfrentan este a las 19:00 horas. El encuentro se transmitirá en México por Vix Premium a través de Amazon Prime .

por a través de . Santos cerró el Apertura 2025 con 20 puntos, mientras que Necaxa logró 17.

Publicidad