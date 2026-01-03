Si bien en lo deportivo le ha costado cumplir los objetivos que se trazó desde el inicio, no hay dudas de que Necaxa ha sido uno de los equipos que mejor se reforzó del futbol mexicano en el último tiempo. Los Rayos lograron potenciar su plantel con incorporaciones bien apuntadas y futbolistas que rápidamente elevaron el nivel del equipo.

Dos ejemplos claros de ese buen trabajo fueron José Paradela y Agustín Palavecino, jugadores que rindieron a gran nivel y despertaron el interés de los clubes más importantes del país. Paradela ya viste la camiseta de Cruz Azul, mientras que Palavecino, que también estuvo en la órbita del América, terminaría sumándose a La Máquina Celeste.

Lejos de quedarse quieto, Necaxa siguió armando una base sólida con la intención de ser protagonista en el torneo que está a punto de comenzar. La directiva apostó por refuerzos de jerarquía y experiencia para competir de igual a igual ante cualquier rival en esta nueva temporada.

El club ya presentó de manera oficial a su nuevo goleador, Julián Carranza, quien llega procedente del Feyenoord de los Países Bajos. Además, en las próximas horas se espera que se hagan oficiales las incorporaciones de Agustín Almendra y Kevin Gutiérrez, dos refuerzos que apuntan a fortalecer el mediocampo.

Por si fuera poco, Lorenzo Faravelli aparece muy cerca de convertirse en nuevo jugador de los Rayos ya sea a préstamo o entrando en la negociación de Cruz Azul por Palavecino, lo que terminaría de darle forma a un equipo competitivo, equilibrado y con variantes en todas sus líneas.

Con este panorama, Necaxa empieza a ilusionarse con un once capaz de pelear el torneo de igual a igual ante los más grandes del futbol mexicano y dejar atrás las irregularidades del pasado reciente

El gran equipo que podría tener Necaxa

Ezequiel Unsain

Agustín Oliveros

Alexis Peña

Emilio Lara

Cristian “Chicote” Calderón

Kevin Gutiérrez

Lorenzo Faravelli

Agustín Almendra

Jorge Rodríguez

Kevin Rosero

Julián Carranza

En síntesis