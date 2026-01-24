¿Se va de Tigres? La verdadera historia sobre la posible llegada de Nicolás Ibáñez a Cruz Azul

Nicolás Ibáñez tenía todos los números para ser uno de los primeros en irse de Tigres luego de la final del Apertura 2025. Sin embargo, el delantero argentino todavía sigue en el club auriazul pese a que la directiva ha tenido la intención de desprenderse del jugador.

Pumas sonó como un posible destino, pero no se llegó a concretar nada. Y en los últimos días surgió el rumor de que Cruz Azul había hecho una propuesta a Tigres por Nicolás Ibáñez tras lo sucedido con Miguel Borja, quien finalmente no fichó con La Máquina.

¿Cruz Azul ofertó por Nico Ibáñez?

No obstante, pese a los rumores, el periodista Felipe Galindo reveló que en Tigres no recibieron ningún tipo de oferta de Cruz Azul por el argentino, ya sea para comprar su ficha o para buscar un préstamo.

Tigres no ha recibido propuestas satisfactorias por Nicolás Ibáñez para vender al delantero o al menos una cesión en la que el otro equipo se encargue de pagarle el salario al futbolista. Por este motivo, el argentino sigue en los Felinos y ya ha sumado minutos en la Liga MX.

Nicolás Ibáñez fue titular en los tres partidos de Tigres en el Clausura 2026 (JAM Media)

De hecho, el argentino fue titular en los tres partidos de Tigres en el Clausura 2026 porque ahora mismo es el delantero centro más confiable con el que puede contar Guido Pizarro. Entonces, salvo que la situación cambie, todo indica que Nicolás Ibáñez seguirá en el club al menos por un semestre más.

¿Cuándo vuelve a jugar Tigres?

Tigres se ubica 11° en la Liga MX después del triunfo ante Atlético San Luis, del empate con Toluca y de la derrota con Pumas. Luego del parón del torneo por los amistosos de México, los Felinos volverán a jugar el próximo sábado 31 de enero frente a Club León.

En síntesis