En una noche épica, Tigres UANL remontó ante el Deportivo Guadalajara (2-3) en el Estadio Akron y se consagró Campeón del Torneo Clausura 2023 de Liga MX. André-Pierre Gignac, Sebastián Córdova y Guido Pizarro, los héroes Felinos para la conquista de la octava estrella en la historia de la institución

Una vez más, el exatacante del Club América fue fundamental en el conjunto Auriazul y demostró por qué era una de las grandes joyas de la institución de Coapa. Además de marcar el 2-2 parcial, se mostró muy activo en todo momento y estuvo a punto de anotar el gol del título, pero finalmente Pocho Guzmán le ahogó el grito en la línea.

Antes del pitazo final de César Arturo Ramos, fue expulsado y vio los últimos minutos desde afuera del campo de juego. Aún así, la felicidad fue total: se consagró Campeón en la casa de Chivas, un rival más que especial para él. Por eso, en la celebración se acordó de las Águilas…

“Los de América han de estar contentos porque la levanté (a la copa) aquí (en el Estadio Akron)”, apuntó con contundencia Sebastián Córdova, el mejor jugador de toda la Liguilla. Y agregó: “Desde el 2019 que lo perdí con América (vs. Rayados) he querido levantarlo, ahora me tocó acá, estoy muy feliz, muy contento y lo voy a disfrutar”.

Por último, el ex-Necaxa aseguró que André-Pierre Gignac es su gran ejemplo a seguir: “Es algo que venía mentalizándome, yo quiero ser como André. Siempre lo he dicho, él es un ídolo y me hace querer más, quiero ser como él y vamos por otro (título)”.